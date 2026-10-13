/13 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात मोठी वाढ! तुमच्या शहरातील ताज्या किंमती जाणून घ्या

Petrol And Diesel Rates Today 13 October 2026 : पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये मागील काही काळापासून चढ उतार पाहायला मिळत आहे. इंधन दरातील चढ उतारांमुळे वाहतूक खर्चावर परिणाम होत असतो. रिलायंस इंडस्ट्रीजची भागीदारी असणाऱ्या जियो बीपीने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये वाढ केली आहे. कंपनीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 3 रुपयांनी वाढ केली आहे. या वर्षी कंपनीने इंधन दर वाढवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे हे नवीन दर रविवारी लागू झाले.
पंजाबमधील जिओ-बीपी (Jio-bp) पंपांवर पेट्रोलची विक्री साधारणपणे 108.54 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलची विक्री 99.19 रुपये प्रति लिटर दराने होत आहे. त्याच वेळी हरियाणामध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर सुमारे 109.80 रुपये आणि डिझेलचा दर 97.75 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे.
मागच्या 10 दिवसात जियो बीपी पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या किंमती वाढवणारी ही दुसरी तेल कंपनी आहे. यापूर्वी 3 ऑक्टोबर रोजी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जीने पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढ केली होती. पीटीआयने याबाबतचे वृत्त दिले होते. मात्र 13 ऑक्टोबर रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी अद्याप पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल केलेले नाहीत.
नवी दिल्ली: ₹102.12 प्रति लीटर
मुंबई: ₹111.18 प्रति लीटर
कोलकाता: ₹113.47 प्रति लीटर
चेन्नई: ₹107.77 प्रति लीटर
गुरुग्राम: ₹102.77 प्रति लीटर
नोएडा: ₹102.12 प्रति लीटर
बेंगलुरु: ₹110.93 प्रति लीटर
भुवनेश्वर: ₹109.92 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹98.10 प्रति लीटर
हैदराबाद: ₹115.69 प्रति लीटर
जयपुर: ₹112.66 प्रति लीटर
लखनऊ: ₹102.05 प्रति लीटर
पटना: ₹113.35 प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: ₹115.49 प्रति लीटर
नवी दिल्ली: ₹95.20 प्रति लीटर
मुंबई: ₹97.83 प्रति लीटर
कोलकाता: ₹99.82 प्रति लीटर
चेन्नई: ₹99.55 प्रति लीटर
गुरुग्राम: ₹95.44 प्रति लीटर
नोएडा: ₹95.56 प्रति लीटर
बेंगलुरु: ₹98.80 प्रति लीटर
भुवनेश्वर: ₹100.92 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹86.09 प्रति लीटर
हैदराबाद: ₹103.82 प्रति लीटर
जयपुर: ₹97.78 प्रति लीटर
लखनऊ: ₹95.55 प्रति लीटर
पटना: ₹99.36 प्रति लीटर
तिरुवनंतपुरम: ₹104.40 प्रति लीटर