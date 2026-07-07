/मुंबई ते दिल्ली... पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये झाले बदल? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील पेट्रोल डिझेलचे रेट

Petrol And Diesel Prices Today : मागील काही काळापासून पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये चढ उतार पाहायला मिळतोय. सोमवारी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल केले नव्हते. मंगळवारी सुद्धा पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल झालेले नसून अनेक शहरातील किंमती स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत मात्र तेल कंपन्यांनी अद्याप पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी केलेल्या नाहीत.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितलं आहे की जगातील बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरु होण्याच्या आधी ज्या किंमती होत्या त्यांच्या बरोबरीत येऊ लागल्या आहेत. मात्र भारतीय रिफायनरी सध्या त्याच कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करत आहेत, जे पश्चिम आशियातील तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींनी गाठलेला उच्चांक यांमुळे चढ्या दराने खरेदी करण्यात आले होते. याच कारणामुळे सरकारी तेल कंपन्या अद्याप किंमती कमी करण्याच्या स्थितीत नाहीत. 1 जुलै रोजी 'नायारा एनर्जी' या खाजगी कंपनीने आपल्या इंधन केंद्रांवर पेट्रोलच्या दरात 5 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात करून ग्राहकांना काहीसा दिलासा दिला आहे.
मागच्या आठवड्यात भारताच्या सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपन्यांनी वेगवेगळे टेंडर काढून लाखो बॅरल कच्च तेल खरेदी करण्याचं काम वेगाने सुरु केलं आहे. रॉयटर्सच्या रिपोर्टनुसार इंडियन ऑइलपासून ते हिंदुस्तान पेट्रोलियमपर्यंत कंपन्यांनी मिळून जवळपास 70 लाख बॅरल कच्च तेल खरेदी केलं आहे. ज्याची डिलिव्हरी येणाऱ्या महिन्यात होणार आहे. यापैकी इंडियन ऑइलने 50 लाख बॅरल तेलाची खरेदी केली असून, त्याचा पुरवठा ऑगस्टच्या अखेरीस आणि सप्टेंबरच्या सुरुवातीस होणार आहे. त्याचप्रमाणे एचपीसीएलने (HPCL) ब्राझिलियन 'तुपी' (Tupi) कच्च्या तेलाचे 20 लाख बॅरल खरेदी केले आहेत. याचा पुरवठाही ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये होणार आहे.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.21 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.02 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.66 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये