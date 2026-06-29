/Petrol Diesel Rate Today : पेट्रोल - डिझेल स्वस्त झालं? पाहा तुमच्या शहरातील इंधनाच्या ताज्या किंमती?

Petrol Diesel Rate Today : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढून आता एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला असून भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या रिटेल किंमतींमध्ये सध्या 34 दिवसांपासून त्याच किंमतींवर स्थिर आहे. या किमतींमध्ये 29 जून ला सुद्धा कोणताही बदल झालेला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये अखेरची वाढ 25 मे रोजी करण्यात आली होती. त्यावेळी सरकारी इंधन कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 रुपये आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2.71 रुपयांनी वाढ केली होती.
दिल्लीत पेट्रोलची किंमत अजूनही प्रतिलिटर 100 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 25 मे रोजी झालेल्या इंधन दरवाढीनंतर आतापर्यंत पेट्रोलची किंमत 102.12 रुपये प्रति लीटर एवढी आहे. तर डिझेलची किंमत ही 95.20 रुपये प्रति लीटर आहे. मुंबईतही पेट्रोलचे दर 110 रुपयांच्या पुढे गेले आहेत; पेट्रोलचा नवीन दर प्रति लिटर 111.21 रुपये आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर 97.83 रुपये इतका आहे. बेंगळुरू, हैदराबाद आणि कोलकाता यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 110 रुपयांच्या वरच आहेत. तर डिझेलची किंमत ही 100 रुपयांनी कमी आहे. फक्त हैदराबादमध्ये याची किंमत ही 103.82 रुपये लिटर आहे.
शुक्रवारी कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये घसरण झाली असून या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत अजून बदल होऊ शकतो. अमेरिका आणि इराण यांच्यात कमी झालेल्या तणावामुळे होर्मुजमधून इंधन सप्लाय होण्याची चिंता कमी झालेली आहे. होर्मुजमध्ये अडकलेले तेलाचे टँकर्स आता बाहेर पडत आहेत. 'ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स'चे भाव 19 सेंट्स किंवा 0.25 टक्क्यांनी घसरून 75.07 डॉलर्स प्रति बॅरल झाले, तर 'यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट'चे भावही 13 सेंट किंवा 0.18 टक्क्यांनी घसरून 71.79 डॉलर्स प्रति बॅरलवर आले.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.21 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
भोपाळ : पेट्रोलची किंमत - 114.54 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.64 रुपये
गुरुग्राम : पेट्रोलची किंमत - 103.32 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.51 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 111.52 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.15 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये
शिमला : पेट्रोलची किंमत - 102.55 रुपये
डिझेलची किंमत - 94.61 रुपये
चंदीगड : पेट्रोलची किंमत - 101.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 89.47 रुपये