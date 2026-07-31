/जुलै महिन्याच्या शेवटी पेट्रोल डिझेल महाग झालं की स्वस्त? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा पेट्रोल डिझेलचा भाव

Petrol And Diesel Rate Today : देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल डिझेलच्या (Petrol Diesel) किंमतींमध्ये 31 जुलै रोजी कोणताही बदल केलेला नाही. मे महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात वाढ झालेली होती, मात्र त्यानंतर अद्याप इंधनाच्या दरांमध्ये तसा फारसा बदल झालेला नाही. मे महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या प्रति लिटर किंमतींमध्ये 2.61 रुपयांची वाढ केलेली होती तर डिझेलमध्ये 2.71 रुपये प्रति लीटरने वाढ केलेली होती.
गुरुवारी मध्य पूर्वेतून कच्च्या तेलाची वाहतूक सुरूच राहिल्याने तेलाच्या किमती त्यांच्या अलीकडील उच्चांकी पातळीवरून खाली आल्या. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, जागतिक बेंचमार्क असलेल्या 'ब्रेंट क्रूड'च्या किमतीत काल जवळपास 1 टक्क्याची घसरण झाली आणि त्याचा भाव प्रति बॅरल 87.30 डॉलर्सच्या आसपास होता. तर मागील सत्रात 7.91 टक्क्यांच्या वाढीसह व्यवहार बंद झाले. इराणशी संबंधित संघर्ष सुरू झाल्यापासूनच्या काळातील किमतींमधील ही एक मोठी वाढ ठरली. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावाचा हा परिणाम होता.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.18 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.47 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.01 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.65
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये