/Petrol Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढले की कमी झाले? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजच्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती

Petrol Diesel Rates Today : 10 ऑगस्ट रोजी सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींची घोषणा केली असून त्यात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. भारताची राजधानी असलेल्या देखील आज पेट्रोलचा भाव 102.12 प्रति लीटर असून डिझेलचा भाव 95.20 प्रति लिटर आहे. तर आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत फारसा फरक नाहीये. तेव्हा तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींविषयी जाणून घेऊयात.
सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर असून 25 मे रोजी इंधन दरात शेवटचा बदल झाला होता. सरकारच्या रिपोर्ट्सनुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या स्थितीत पुढील काही दिवसात चढ उतार होऊ शकतात. मात्र सध्या तरी सर्व सामान्यांना दिलासा आहे की इंधन दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही.
पेट्रोलची शुद्धता तपासण्यासाठी पेट्रोल पंपावर 'फिल्टर पेपर टेस्ट' किंवा 'घनता तपासणी' (डेन्सिटी चेक) करून घेऊ शकता. जर फिल्टर पेपरवर टाकलेला पेट्रोलचा थेंब कोणताही डाग न ठेवता पूर्णपणे बाष्पीभवन होऊन उडून गेला, तर ते पेट्रोल शुद्ध असते. तसेच पेट्रोलची प्रमाणित घनता 720 ते 775 किलोग्रॅम प्रति घनमीटर या दरम्यान असावी. यावरून पेट्रोलमध्ये कोणतीही भेसळ नसल्याचे स्पष्ट होते.
अहमदाबाद - 102.15 रुपये
बैंगलोर - 111.68 रुपये
चेन्नई - 107.76 रुपये
गुडगाँव -102.97 रुपये
हैदराबाद - 115.69 रुपये
जयपुर - 113.19 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
पुणे - 112.02 रुपये
अहमदाबाद : 98.27 रुपये
बैंगलोर : 99.56 रुपये
चेन्नई : 99.55 रुपये
गुडगाँव : 95.64 रुपये
हैदराबाद : 103.82 रुपये
जयपुर : 98.25 रुपये
कोलकाता : 99.82 रुपये
लखनऊ : 95.36 रुपये
मुंबई : 97.83 रुपये
नई दिल्ली : 95.2 रुपये
नोएडा : 95.44 रुपये
पुणे : 98.66 रुपये