/तुमच्या शहरात आज किती आहेत पेट्रोल डिझेलच्या किंमती, जाणून गया 1 लीटर इंधनाचे ताजे दर

Petrol And Diesel Rates 18 August 2026 : मंगळवार 18 ऑगस्ट 2026 रोजी देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या स्थिर आहेत. सकाळी देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी इंधनाचे ताजे दर जाहीर केले असून नव्या लिस्टमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत.
मंगळवारी कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये सुद्धा खास बदल झालेला नाही. 91 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळपास कच्च्या तेलाची किंमत आहे. ब्रेंट क्रूड फ्युचर्सचे भाव 0.07 टक्क्यांनी घसरून 90.99 डॉलर्स प्रति बॅरलवर आले आहेत. वाद सोडवण्यासाठी इराण आणि अमेरिका यांच्यात जूनमध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य कराराबाबत पुढे न जाण्याच्या निर्णयामुळे, मागील सत्रात तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली होती.
दोन्ही बाजूंनी कराराचे उल्लंघन केल्याचे आरोप झाल्यानंतर, 17 जून रोजी झालेला 14 कलमी करार सोमवारी अधिकृतपणे संपुष्टात आला. या राजनैतिक शांतता वाटाघाटींसाठीची 60 दिवसांची मुदत आपण वाढवणार नाही, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. पुढील चर्चेची शक्यता फेटाळून लावणाऱ्या ट्रम्प यांच्या कठोर विधानांमुळे आणि इराणकडून आक्रमक पवित्रा घेण्याबाबतच्या इशाऱ्यांमुळे, आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क असलेल्या 'ब्रेंट क्रूड'च्या दरात काल 2.4 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आणि तो प्रति बॅरल 90.60 ते 90.87 डॉलर्सच्या श्रेणीच्या वर स्थिरावला. तसेच अमेरिकेचा बेंचमार्क असलेल्या 'डब्ल्यूटीआय' क्रूडच्या दरातही 2.2 टक्क्यांची वाढ होऊन तो प्रति बॅरल 84.50 डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचला.
दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत : 102.12 रुपये प्रति लीटर
कोलकातामध्ये पेट्रोलची किंमत : 113.43 रुपये प्रति लीटर
मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत : 111.12 रुपये प्रति लीटर
चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत : 107.75 रुपये प्रति लीटर
हैदराबादमध्ये पेट्रोलची किंमत : 115.69 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरुमध्ये पेट्रोलची किंमत : 110.93रुपये प्रति लीटर
दिल्लीमध्ये डिझेलची किंमत: 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकातामध्ये डिझेलची किंमत: 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबईमध्ये डिझेलची किंमत : 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नईमध्ये डिझेलची किंमत: 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबादमध्ये डिझेलची किंमत: 103.82 रुपये प्रति लीटर
चेन्नईमध्ये डिझेलची किंमत: 98.79 रुपये प्रति लीटर