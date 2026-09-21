/21 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल झाले? तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर जाणून घ्या

Petrol And Diesel Rates Today : भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी सकाळी 6 वाजता देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या लेटेस्ट किंमती जाहीर केल्या आहेत. या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झालेली असून सुद्धा 21 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल झालेला नाही. मे महिन्यात सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत बदल केला होता, मात्र त्यानंतर किंमती या स्थिर आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत 100 डॉलर्सच्या वर कायम आहे. सकाळी 6:25 च्या सुमारास, ब्रेंट क्रूडचा व्यवहार प्रति बॅरल 103.06 डॉलर्सवर होत होता.
हाँगकाँगमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर सुमारे 4.20 डॉलर्स इतकी होती. त्यानंतर मलावी, नॉर्वे, डेन्मार्क, नेदरलँड्स आणि जर्मनी यांसारख्या देशांचा समावेश पेट्रोलचे दर जास्त असलेल्या देशांमध्ये होत होता. जर्मनीमध्ये पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 2.67 डॉलर्स आणि नॉर्वेमध्ये 3.16 डॉलर्स इतका होता.
पेट्रोल पंपावर मिळणारा शेवटचा भाव हा फक्त कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून नसतो. तर स्थानिक टॅक्स, वॅट, एक्साइज ड्यूटी, रिफाइनिंगसाठी येणार खर्च, परिवहन, वितरण आणि सरकारी सब्सिडी सारखे घटक यात समाविष्ट असतात. याच कारणामुळे एकाच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या दोन देशांमधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये मोठी तफावत असू शकते.
दिल्ली 102.12 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये
इंदौर 114.58 रुपये
चेन्नई 107.78 रुपये
जयपुर 112.69 रुपये
पटना 113.35 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये
भोपाल 115.41 रुपये
अमृतसर 105.56 रुपये
दिल्ली 95.20 रुपये
मुंबई 97.97 रुपये
इंदौर 99.70 रुपये
चेन्नई 99.56 रुपये
जयपुर 97.78 रुपये
पटना 99.36 रुपये
लखनऊ 95.36 रुपये
भोपाल 100.47 रुपये
अमृतसर 96.20 रुपये
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये 21 सप्टेंबर रोजी पेट्रोलची किंमत ही 102.12 रुपये प्रति लिटर आहे तर डिझेलची किंमत ही 95.2 रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 111.21 रुपये इतका कायम आहे, तर डिझेलचा दर सध्या प्रति लिटर 97.83 रुपये आहे. सोमवारी इंधन दारात कोणताही बदल झालेला नाही.