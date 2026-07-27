/तुमच्या शहरात 27 जुलै रोजी किती आहेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या आजचे इंधन दर

Petrol Diesel Price Today 27 July : मागील काही महिन्यांपासून पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये चढ उत्तर पाहायला मिळतोय. 27 जुलै सोमवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल झालेले नाहीत. अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा कूटनीतिक संपर्क सुरु झाला आहे. त्यामुळे जगातील बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये परिणाम झाला असून त्या किंमती या काहीश्या कमी झालेल्या आहेत. मागच्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये कमी झाले आहेत. गुरुवारी ब्रेंट क्रूड तेलाची किंमत प्रति बॅरल 100.69 डॉलर्सवर पोहोचली असतानाच, शुक्रवारी त्यात जवळपास 4 टक्क्यांची घसरण झाली.
संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे राजदूत माईक वॉल्ट्झ यांनी असे म्हटल्यानंतर की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणला चर्चेसाठी आणखी एक संधी देत आहेत. याच कारणामुळे गेल्या सलग दोन दिवसांत दोन्ही देशांदरम्यान कोणतेही हल्ले झालेले नाहीत. परिणामी, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजवाहतूक पुन्हा सुरू होण्याबाबतच्या आशा जागृत झाल्या आहेत. 25 मे नंतर देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल झालेले नाहीत. या काळात सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2.71 ने वाढ केली होती.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.21 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.02 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.66 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये
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