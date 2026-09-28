/28 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जाहीर, तुमच्या शहरात कितीये 1 लिटर पेट्रोल - डिझेलचा रेट?

Petrol And Diesel Rates Today : आज भारताची राजधानी दिल्लीमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रति लिटर 102.12 रुपये आहे. तर डिझेलच्या किंमती प्रति लिटर 95.20 रुपये एवढ्या आहेत. तर आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पेट्रोलची किंमत 111.18 रुपये आहे तर डिझेलची प्रति लिटर किंमत ही 97.83 रुपये आहे. प्रत्येक राज्यात तसेच प्रमुख शहरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वेगळ्या असू शकतात याच कारण राज्यानुसार आकारले जाणारे कर, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे भाव आणि चलनातील चढ उतार यांसारखे घटक यासाठी कारणीभूत ठरतात.
दिल्ली - 102.12 रुपये
मुंबई - 111.31 रुपये
जमशेदपुर - 106.09 रुपये
चेन्नई - 107.78 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
पटना - 113.35 रुपये
कानपुर - 101.78 रुपये
भोपाल - 115.41 रुपये
कोच्चि - 105.71 रुपये
दिल्ली - 95.20 रुपये
मुंबई - 97.97 रुपये
जमशेदपुर - 101.23 रुपये
चेन्नई - 99.56 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
कानपुर - 95.27 रुपये
भोपाल - 100.47 रुपये
कोच्चि - 96.30 रुपये
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती या दररोज सकाळी 6 वाजता अपडेट होत असतात. तुम्ही एसएमएसद्वारे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही तपासू शकता. इंडियन ऑइलचे ग्राहक RSP लिहून, त्यानंतर एक स्पेस (रिकामी जागा) देऊन आणि आपल्या शहराचा कोड टाकून 9224992249 या क्रमांकावर एसएमएस पाठवून ही माहिती मिळवू शकतात. तर बीपीसीएलचे ग्राहक RSP लिहून, त्यानंतर एक स्पेस देऊन आणि आपल्या शहराचा कोड टाकून 9223112222 या क्रमांकावर एसएमएस पाठवून ही माहिती मिळवू शकतात. HPCL चे ग्राहक 9222201122 या क्रमांकावर HPPRICE हा शब्द त्यानंतर एक स्पेस आणि आपल्या शहराचा कोड लिहून मेसेज पाठवून किंमत तपासू शकतात.