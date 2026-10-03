/3 ऑक्टोबर रोजी किती आहेत पेट्रोल डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील लेटेस्ट रेट्स

Petrol And Diesel Rates Today : सरकारी तेल कंपन्यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. वाहनचालकांसाठी महत्वाची गोष्ट अशी की शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये 3 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर आहे तर डिझेल 95.20 रुपये प्रति लीटर भावाने मिळत आहे. तेव्हा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाणून घ्या.
दिल्ली - 102.12 रुपये
मुंबई - 111.31 रुपये
जमशेदपुर - 106.09 रुपये
चेन्नई - 107.78 रुपये
जयपुर - 113.19 रुपये
पटना - 113.35 रुपये
कानपुर - 101.78 रुपये
भोपाल - 115.41 रुपये
मेरठ - 101.44 रुपये
दिल्ली - 95.20 रुपये
मुंबई - 97.97 रुपये
जमशेदपुर - 101.23 रुपये
चेन्नई - 99.56 रुपये
जयपुर - 98.25 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
कानपुर - 95.27 रुपये
भोपाल - 100.47 रुपये
मेरठ - 94.91 रुपये
मे 2026 मध्ये देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात शेवटची मोठी वाढ झालेली होती. 25 मे रोजी इंधनाचे दर वाढवण्यात आले होते. तेव्हापासून देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अद्याप स्थिर राहिले आहेत. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.