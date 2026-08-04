/4 ऑगस्ट रोजी किती आहे पेट्रोल डिझेलची किंमत? तुमच्या शहरातील पेट्रोल डिझेलचे दर जाणून घ्या

Petrol And Diesel Rates Today : 4 ऑगस्ट रोजी मंगळवारी देशभरातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल केलेला नाहीये. 25 मे ला तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढवल्या होत्या, मात्र आता कच्चे तेल आणि इंधनाच्या निर्यातीवर सरकारने 'विंडफॉल टॅक्स' वाढवूनही देशांतर्गत इंधनाचे दर हे कमी अधिक प्रकरणात सारखेच आहेत. राष्ट्रीय राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या किंमती या 102.12 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 95.2 रुपये प्रति किलो आहे. तेव्हा यासोबतच देशातील प्रमुख शहरांमध्ये असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जाणून गेहूयात.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात डील झाल्यावर तेलाच्या किंमतीत मोठी घट झाली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यांनी सांगितलं होतं की, सोमवारी इस्लामिक रिपब्लिक सोबत बोलणी सुरु असून ट्रंपने सांगितलं की सौदी अरेबिया सह पश्चिम आशियातील मित्रदेशांना एका करारासाठी राजी केल्यानंतर, त्यांनी इराणवर नियोजित असलेला हल्ला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
होर्मुज जलडमरूमध्य पुन्हा एकदा खोलण्यासाठी लवकरच एक डील फायनल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बाजारात सकारात्मक माहोल असून परिणामी, कालच्या तुलनेत ब्रेंट क्रूडच्या दरात 4.7 टक्क्यांची घसरण झाली असून ते प्रति बॅरल 83.60 ते 83.88 डॉलर्सच्या दरम्यान व्यवहार करत आहे. त्याचवेळी 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीजिएट' प्रति बॅरल 81 डॉलर्सच्या खाली व्यवहार करत आहे. जून महिन्यात पुन्हा एकदा इराण आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष सुरु झालेला होता. हा संघर्ष पुन्हा सुरु होऊन होकर रेड सी आणि जॉर्डन पर्यंत पोहोचली होती त्यानंतर ब्रेंटची किंमत ही 32 डॉलर पर्यन्त वाढली होती. मात्र ग्लोबल ऑइलच्या किंमतींमध्ये चढ उताराचा परिणाम भारताच्या रिटेल बाजारावर पडला नाही.
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.18 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.01 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.65
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.47 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
बेंगलुरु : पेट्रोलची किंमत - 110.93 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.80 रुपये
अमृतसर : पेट्रोलची किंमत - 106.36 रुपये
डिझेलची किंमत - 96.22 रुपये
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये