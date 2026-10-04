/रविवार 4 ऑक्टोबर रोजी किती आहेत पेट्रोल - डिझेलच्या किंमती? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील लेटेस्ट रेट्स

Petrol And Diesel Rates Today : पेट्रोल आणि डिझेल सारख्या इंधनाच्या किंमतीत चढ उतार झाल्यास त्याचा परिणाम हा सर्वसामान्यांच्या बजेटवर होत असतो. मात्र सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट अशी की 4 ऑक्टोबर रोजी सुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव स्थिर असून यात कोणतीही वाढ झालेली नाही. तेव्हा तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती किती आहेत याविषयी जाणून घेऊयात.
देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये रविवार 4 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोलच्या किंमती या 102.12 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या किंमती या 95.20 रुपये प्रति लिटर आहेत. दोघांच्या किंमतीत कोणतेही बदल नाहीत. प्रत्येक राज्यातील शहरातील इंधनाचे दर वेगळे असतात. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे राज्य सरकारांनी आकारलेले कर आणि इतर स्थानिक शुल्क. याव्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाचे दर, रुपया डॉलर विनिमय दरातील चढ उतार आणि तेल खरेदीचा खर्च यांसारखे घटकही यात भूमिका बजावतात. परिणामी विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये तफावत आढळते.
नायरा एनर्जीने शनिवारी म्हणजेच 3 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोलच्या किंमती या 5 रुपयांनी आणि डिझेलच्या किंमती 3 रुपये प्रति लिटरने वाढवल्या आहेत. ही दरवाढ केवळ खाजगी कंपन्यांच्या मालकीच्या पंपांनाच लागू आहे; सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.
अहमदाबाद 102.15 रुपये प्रति लिटर
बँगलोर 111.68 रुपये प्रति लिटर
चेन्नई 107.76 रुपये प्रति लिटर
गुडगाव 102.97 रुपये प्रति लिटर
हैदराबाद 116.15 रुपये प्रति लिटर
जयपुर 113.19 रुपये प्रति लिटर
कोलकाता 113.51 रुपये प्रति लिटर
लखनऊ 101.86 रुपये प्रति लिटर
मुंबई 111.21 रुपये प्रति लिटर
नई दिल्ली 102.12 रुपये प्रति लिटर
नोएडा 101.96 रुपये प्रति लिटर
पुणे 112.02 रुपये प्रति लिटर
अहमदाबाद 98.27 रुपये प्रति लिटर
बँगलोर 99.56 रुपये प्रति लिटर
चेन्नई 99.55 रुपये प्रति लिटर
गुडगाव 95.64 रुपये प्रति लिटर
हैदराबाद 104.23 रुपये प्रति लिटर
जयपुर 98.25 रुपये प्रति लिटर
कोलकाता 99.82 रुपये प्रति लिटर
लखनऊ 95.36 रुपये प्रति लिटर
मुंबई 97.83 रुपये प्रति लिटर
नई दिल्ली 95.2 रुपये प्रति लिटर
नोएडा 95.44 रुपये प्रति लिटर
पुणे 98.66 रुपये प्रति लिटर
अहमदाबाद 94.02 रुपये प्रति लिटर
बँगलोर 97 रुपये प्रति लिटर
चेन्नई 97.5 रुपये प्रति लिटर
गुडगाव 92.01 रुपये प्रति लिटर
हैदराबाद 112 रुपये प्रति लिटर
जयपुर 97.5 रुपये प्रति लिटर
कोलकाता 93.5 रुपये प्रति लिटर
लखनऊ 95.75 रुपये प्रति लिटर
मुंबई 88 रुपये प्रति लिटर
नई दिल्ली 86.98 रुपये प्रति लिटर
नोएडा 95.59 रुपये प्रति लिटर
पुणे 98.5 रुपये प्रति लिटर