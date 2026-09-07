/7 सप्टेंबर रोजी पेट्रोल डिझेलच्या भावात झाले बदल? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे इंधन दर

Today Petrol And Diesel Rates : मागच्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतींमध्ये सतत चढ उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये सुद्धा बदल होतील अशी शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र 7 सप्टेंबर रोजी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावात बदल केलेले नाहीत. त्यामुळे तुमच्या शहरात पेट्रोल आणि डिझेल हे आधीच्याच किंमतींना मिळणार आहे. दररोज सकाळी 6 वाजता सरकारी तेल कंपन्या या पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर करत असतात.
दिल्ली 102.12 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये
चेन्नई 107.78 रुपये
बरेली 102.25 रुपये
पटना 113.35 रुपये
रांची 106.12 रुपये
आगरा 101.90 रुपये
ग्वालियर 114.30 रुपये
दिल्ली 95.20 रुपये
मुंबई 97.97 रुपये
कोलकाता 99.82 रुपये
चेन्नई 99.56 रुपये
बरेली 95.46 रुपये
पटना 99.36 रुपये
रांची 100.49 रुपये
आगरा 95.02 रुपये
ग्वालियर 99.35 रुपये
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात. यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती, रुपये आणि डॉलरचा विनिमय दर, टॅक्स आणि अन्य गोष्टींचा समावेश असतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात झालेला बदल इंधनाच्या किंमतींवर पडत असतो. मात्र एखाद्या दिवशी दर स्थिर राहतात याचा अर्थ असा नाही की हे दर कायमस्वरूपी तसेच राहतील. बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार तेल कंपन्या दरांमध्ये बदल करू शकतात.
जर तुम्ही कोणत्या शहरात प्रवास करत असाल किंवा तुम्हाला तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या ताज्या किंमती जाणून घ्यायच्या असतील तर एसएमएस द्वारे तुम्हाला ते माहित होऊ शकतात. एसएमएसवर RSP आणि डीलर कोड लिहून पाठवू शकता. हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, स्थानिक कर आणि इतर घटकांमुळे विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये तफावत असू शकते.