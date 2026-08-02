/Petrol And Diesel Price Today : 2 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे इंधन दर

Petrol And Diesel Price Today 2 August : सरकारी कंपन्यांनी 2 ऑगस्ट रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या नवीन किंमती जाहीर केल्या आहेत. देशातील बहुतांश भागात पेट्रोल डिझेलच्या किंमती या जैसे थे आहेत मात्र काही शहरांमध्ये स्थानिक टॅक्स आणि फ्रेट चार्जमुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल पाहायला मिळाला आहे. जर तुम्ही आज तुमच्या कार किंवा बाईकमध्ये पेट्रोल किंवा डिझेल भरणार असाल तर त्यापूर्वी तुमच्या शहरातील आजचे ताजे इंधन दर माहित करून घ्या.
2 ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या नव्या किंमतींनुसार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुरुग्राम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंदीगड, जयपुर आणि हैदराबाद या ठिकाणच्या इंधन दरांमध्ये बदल झाले नाहीत. दरम्यान, नोएडामध्ये पेट्रोलच्या दरात 23 पैसे आणि डिझेलच्या दरात 19 पैशांनी वाढ झाली आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी चेन्नईमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 10 पैशांनी, तर लखनौमध्ये 30 पैशांनी कमी झाले आहेत; तसेच पाटणामध्ये पेट्रोल 75 पैशांनी आणि डिझेल 71 पैशांनी स्वस्त झाले आहे.
2 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींनुसार इतर शहरांच्या तुलनेत चंदीगडमध्ये सर्वात स्वस्त पेट्रोल मिळतं. आज येथे पेट्रोलची किंमत ही 101.54 इतकी आहे. तर इतर शहरांच्या तुलनेत सर्वात महाग पेट्रोल हैदराबादमध्ये 115.73 प्रति लिटर आहे. डिझेलचा विचार करता, सर्वात स्वस्त डिझेल चंदीगडमध्ये 89.47 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. तर सर्वात महाग डिझेल हैदराबादमध्ये 103.82 रुपये प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.18 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.51 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.73 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.01 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.65
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.92 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.90 रुपये
बेंगलुरु : पेट्रोलची किंमत - 111.68 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.56 रुपये
लखनऊ : पेट्रोलची किंमत - 101.56 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.06 रुपये