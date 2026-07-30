/भारतात सध्या कुठे मिळतं सर्वात स्वस्त पेट्रोल- डिझेल? तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर किती वाढले? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर

Petrol And Diesel Rates Today : अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या राजनैतिक वाटाघाटी आणि स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून सुरक्षित जहाजवाहतूक पुर्वव्रत होण्याच्या शक्यतांमुळे मागील आठवड्यात वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमती या उच्चांकी पातळीपेक्षा खाली राहिल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये मे महिन्यात वाढ झाली होती, त्यानंतर अद्याप इंधन दर हे स्थिर आहेत. भारताची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्ये प्रति लिटर पेट्रोलची किंमत ही जवळपास 102.12 रुपये आहे तर डिझेलची किंमत ही 95.20 रुपये प्रति लीटर आहे. तर आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत ही 111.21 आणि 97.83 प्रति लिटर आहे.
30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत ही 91.80 डॉलर प्रति बॅरल ते 92.50 डॉलर प्रति बॅरल यांच्या दरम्यान आहे. तेलाच्या किंमती कमी झाल्याने सामान्य उपभोक्त्यांसाठी ऑगस्टमध्ये इंधनाचे दर कमी होतील अशी शक्यता आहे. भारत पेट्रोल आणि डिझेलसाठी मुख्यत्वे कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांचा परिणाम हा बहरात्तील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर दिसून येतो. वाढती मागणी, सरकारी टॅक्स, रुपया डॉलर विनिमय दरातील बदल आणि रिफायनरीशी संबंधित गुणोत्तरे यांसारखे इतर घटकही देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर परिणाम करतील.
भारतात सर्वात स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल पोर्ट ब्लेयर येथे उपलब्ध आहे. इथे पेट्रोलची किंमत 82.46 रुपये प्रति लिटर आहे तर डिझेलची किंमत ही 78.05 रुपये प्रति लीटर आहे. संपूर्ण भारतातील 'व्हॅट' दर येथे सर्वात कमी म्हणजेच केवळ 1 टक्के असल्याने येथे पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त आहेत. याशिवाय अरुणाचल प्रदेशात पेट्रोलची किंमत 90.95 रुपये, तर दादर आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीवमध्ये पेट्रोलची किंमत ही 92.37 रुपये प्रति लिटर आहे. उत्तराखंड आणि चंदीगडमध्येही दर अनुक्रमे 93.27 रुपये प्रति लिटर आणि 94.30 रुपये प्रति लिटर इतके आहेत. देशातील सर्वात महागडं पेट्रोल आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथे विकलं जात असून याची किंमत ही जवळपास 117.78 रुपये प्रति लिटर आहे. येथे वॅटचे दर हे 31 ते 35 टक्क्यांमध्ये आहे.
दिल्ली : पेट्रोलची किंमत - 102.12 रुपये
डिझेलची किंमत - 95.20 रुपये
मुंबई : पेट्रोलची किंमत - 111.18 रुपये
डिझेलची किंमत - 97.83 रुपये
कोलकाता : पेट्रोलची किंमत - 113.47 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.82 रुपये
चेन्नई : पेट्रोलची किंमत - 107.77 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.55 रुपये
हैदराबाद : पेट्रोलची किंमत - 115.69 रुपये
डिझेलची किंमत - 103.82 रुपये
पुणे : पेट्रोलची किंमत - 112.01 रुपये
डिझेलची किंमत - 98.65
पटना : पेट्रोलची किंमत - 113.35 रुपये
डिझेलची किंमत - 99.36 रुपये