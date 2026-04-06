Petrol Diesel Price Today : देशभरातील पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत अपडेट, पाहा तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर

Petrol Diesel Price Today : सध्या पेट्रोल हे भारतातील विविध शहरांमध्ये 94 ते 106 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात असून डिझेल 78 ते 97 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. 

पूजा पवार | Updated: Apr 6, 2026, 10:08 AM IST
Photo Credit - Social Media

Petrol Diesel Price Today : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरलच्या किंमती या 100 डॉलरच्या पुढे गेल्यामुळे याचा परिणाम इंधनाच्या दरांवर झाला आहे. याचा परिणाम हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर सुद्धा दिसून येत आहे. मात्र सुदैवाने सरकारी तेल कंपन्यांनी आजही पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या पेट्रोल हे भारतातील विविध शहरांमध्ये 94 ते 106 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात असून डिझेल 78 ते 97 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. 

भारतातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेल दर : 

दिल्ली : 

पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लिटर
डिझेल: ₹87.67 प्रति लिटर

मुंबई : 

पेट्रोल: ₹103.54 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.03 प्रति लिटर

कोलकाता : 

पेट्रोल: ₹105.45 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.02 प्रति लिटर

बेंगळुरू : 

पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.99 प्रति लिटर

चेन्नई : 

पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.39 प्रति लिटर

हैदराबाद : 

पेट्रोल: ₹107.48 प्रति लिटर
डिझेल: ₹95.65 प्रति लिटर

नाशिक : 

पेट्रोल: ₹95.50 प्रति लिटर
डिझेल: ₹89.50 प्रति लिटर

पुणे : 

पेट्रोल: ₹104.04 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.57 प्रति लिटर

तुमच्या शहरातील इंधन दर SMS द्वारे माहित करू घ्या : 

जर तुम्हाला तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर जाणून घ्यायचे असतील तर मोबाईलवरून एक SMS द्वारे ते तुम्हाला कळू शकतात. 

Indian Oil ग्राहक: इंडिअन ऑइलच्या ग्राहकांना शहरातील इंधनाचे दर जाणून घ्यायचे असतील तर त्याने SMS वर 'RSP' म्हणजेच <City Code> टाकावा आणि 9224992249 या क्रमांकावर पाठवावं. 

BPCL ग्राहक: SMS वर 'RSP' म्हणजेच <City Code> टाकावा 9223112222 या क्रमांकावर पाठवावं. 

HPCL ग्राहक: SMS वर 'HP Price' म्हणजेच <City Code> टाकावा 9222201122 या क्रमांकावर पाठवावं. 

महाराष्ट्रातील CNG दर : 

महाराष्ट्रातील CNG चे दर हे प्रत्येक शहरानुसार वेगळे असतात. सध्याचे दर पुढील प्रमाणे, 

महाराष्ट्रातील CNG चे सरासरी दर हे सुमारे 90 ते 95 रुपये आहेत. 

मुंबई CNG: 77  प्रति किलो (अलीकडील दर)
नवी मुंबई CNG: 77 प्रति किलो
पुणे CNG : 92.5 प्रति किलो
नाशिक CNG : 94.9 प्रति किलो
नागपूर CNG : 90 प्रति किलो

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

