Petrol Diesel Price Today : देशभरातील पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत अपडेट, पाहा तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर

Petrol Diesel Price Today : जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरलच्या किंमती या 100 डॉलरच्या पुढे गेल्यामुळे याचा परिणाम इंधनाच्या दरांवर झाला आहे. याचा परिणाम हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर सुद्धा दिसून येत आहे. मात्र सुदैवाने सरकारी तेल कंपन्यांनी आजही पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या पेट्रोल हे भारतातील विविध शहरांमध्ये 94 ते 106 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात असून डिझेल 78 ते 97 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
दिल्ली :
पेट्रोल: ₹94.77 प्रति लिटर
डिझेल: ₹87.67 प्रति लिटर
मुंबई :
पेट्रोल: ₹103.54 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.03 प्रति लिटर
कोलकाता :
पेट्रोल: ₹105.45 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.02 प्रति लिटर
बेंगळुरू :
पेट्रोल: ₹102.92 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.99 प्रति लिटर
चेन्नई :
पेट्रोल: ₹100.80 प्रति लिटर
डिझेल: ₹92.39 प्रति लिटर
हैदराबाद :
पेट्रोल: ₹107.48 प्रति लिटर
डिझेल: ₹95.65 प्रति लिटर
नाशिक :
पेट्रोल: ₹95.50 प्रति लिटर
डिझेल: ₹89.50 प्रति लिटर
पुणे :
पेट्रोल: ₹104.04 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.57 प्रति लिटर
जर तुम्हाला तुमच्या शहरातील इंधनाचे दर जाणून घ्यायचे असतील तर मोबाईलवरून एक SMS द्वारे ते तुम्हाला कळू शकतात.
Indian Oil ग्राहक: इंडिअन ऑइलच्या ग्राहकांना शहरातील इंधनाचे दर जाणून घ्यायचे असतील तर त्याने SMS वर 'RSP' म्हणजेच <City Code> टाकावा आणि 9224992249 या क्रमांकावर पाठवावं.
BPCL ग्राहक: SMS वर 'RSP' म्हणजेच <City Code> टाकावा 9223112222 या क्रमांकावर पाठवावं.
HPCL ग्राहक: SMS वर 'HP Price' म्हणजेच <City Code> टाकावा 9222201122 या क्रमांकावर पाठवावं.
महाराष्ट्रातील CNG चे दर हे प्रत्येक शहरानुसार वेगळे असतात. सध्याचे दर पुढील प्रमाणे,
महाराष्ट्रातील CNG चे सरासरी दर हे सुमारे 90 ते 95 रुपये आहेत.
मुंबई CNG: 77 प्रति किलो (अलीकडील दर)
नवी मुंबई CNG: 77 प्रति किलो
पुणे CNG : 92.5 प्रति किलो
नाशिक CNG : 94.9 प्रति किलो
नागपूर CNG : 90 प्रति किलो