/Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 110 च्या तर डिझेल 98 च्या पुढे गेले; जाणून घ्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरातील दर

Petrol Diesel Price Today on 8 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ होत असली तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये सोमवारी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी ८ जून २०२६ रोजीही इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत. मात्र, गेल्या महिनाभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये अनेक टप्प्यांत वाढ झाल्याने वाहनधारकांवरील आर्थिक भार कायम आहे. मे महिन्यात पेट्रोलियम कंपन्यांनी चार वेळा इंधन दरवाढ केली होती. १५ मे रोजी पेट्रोलमध्ये ३ रुपये आणि डिझेलमध्ये ३.२९ रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर १९ मे आणि २३ मे रोजी पेट्रोल ८७ पैशांनी तर डिझेल ९१ पैशांनी महागले. २५ मे रोजी पुन्हा पेट्रोल २.६१ रुपये आणि डिझेल २.७१ रुपयांनी वाढविण्यात आले. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत इंधनाचे दर लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत.
महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये किरकोळ बदल दिसून आले. पेट्रोलसाठी लातूर, अमरावती, अहमदनगर आणि वाशीममध्ये वाढ नोंदवली गेली, तर जळगाव, सांगली, उस्मानाबाद आणि चंद्रपूरमध्ये दर काही प्रमाणात कमी झाले. मुंबईत पेट्रोलचा दर ₹111.21 प्रति लिटर असून पुण्यात तो ₹111.55 इतका आहे. डिझेलच्या बाबतीतही अनेक शहरांमध्ये किरकोळ वाढ किंवा घट दिसून आली. मुंबईत डिझेल ₹97.83 प्रति लिटर, पुण्यात ₹98.21 तर नागपुरात ₹98.38 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये सीएनजीच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. मुंबई आणि ठाण्यात सीएनजी ₹86 प्रति किलो दराने विकली जात आहे. पुण्यात सीएनजीचा दर ₹96.50 असून नागपुरात तो ₹88.90 प्रति किलो आहे. काही शहरांमध्ये मात्र किरकोळ वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
सीएनजीचे दर (प्रति किलो)
कच्च्या तेलाच्या जागतिक बाजारातील चढ-उतारांवर आगामी काळातील इंधन दर अवलंबून राहणार असून वाहनधारकांचे लक्ष आता तेल कंपन्यांच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.