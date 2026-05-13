/Petrol Diesel Limit: आता एका व्यक्तीला मिळेल फक्त 50 लीटर पेट्रोल; पंप मालकांना काय मिळाले निर्देश?

Petrol Diesel: इराण-इस्रायल युद्धावर भारत सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यासच कठोर पावले उचलली जात आहेत.
Petrol Diesel: मध्यपूर्वेतील इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. या युद्धाचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. अशा परिस्थितीत, "भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर 'रेशनिंग' म्हणजेच कोटा पद्धत लागू होणार का?" असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडलाय. इंधन टंचाईच्या भीतीपोटी सोशल मीडियावर अनेक चर्चांना उधाण आले असून, प्रशासकीय स्तरावर नेमकी काय स्थिती आहे? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इराण हा जगातील महत्त्वाचा तेल उत्पादक देश आहे. इस्रायलसोबतच्या संघर्षामुळे इराणमधील तेल विहिरी किंवा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास कच्च्या तेलाचे दर गगनाला भिडू शकतात. भारत आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक स्तरावर तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यास त्याचा पहिला फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता असते.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा एखाद्या वस्तूचा पुरवठा कमी असतो आणि मागणी प्रचंड असते, तेव्हा सरकार प्रत्येक व्यक्तीला किती इंधन द्यावे याचे प्रमाण ठरवून देते. यालाच 'इंधन रेशनिंग' म्हणतात. यामध्ये वाहनांच्या प्रकारानुसार दुचाकी, चारचाकी किंवा व्यावसायिक वाहने दररोज किंवा दरमहा पेट्रोल-डिझेलची मर्यादा निश्चित केली जाते, जेणेकरून साठेबाजी रोखता येईल आणि सर्वांना इंधन मिळू शकणार आहे.
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, भारत सरकारने अधिकृतपणे कोटा पद्धत लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सरकारी सूत्रांनुसार, भारताकडे पुरेसा आपत्कालीन तेल साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे युद्ध दीर्घकाळ चालले तरी लगेच रेशनिंग करण्याची वेळ येणार नाही. मात्र, युद्धाची तीव्रता वाढल्यास भविष्यात काही निर्बंधांचा विचार होऊ शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत.
केवळ पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावरही युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या भारतात घरगुती गॅसवर कोणतीही नवीन मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'एलपीजी'चे दर वाढल्यास सबसिडीचा बोजा वाढू शकतो किंवा वितरणात काही अंशी शिस्त आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली जाऊ शकतात.
युद्धाच्या बातम्या आल्यानंतर अनेकदा नागरिक पेट्रोल पंपांवर गर्दी करतात. याला 'पॅनिक बाइंग' म्हणतात. अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण होते. प्रशासनाकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, अफवांवर विश्वास ठेवू नका. देशात इंधनाचा साठा पुरेसा असून अनावश्यक साठवणूक केल्यास परिस्थिती अधिक बिघडू शकते.
जर कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 डॉलर्सच्या पार गेले, तर भारतातील महागाई वाढू शकते. मालवाहतूक महागल्यामुळे भाजीपाला, धान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात. सरकार सध्या रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत असल्याने काहीसा दिलासा आहे, परंतु इराणमधील तणाव हा या सवलतीलाही ब्रेक लावू शकतो.
भारत सरकार आता कच्च्या तेलासाठी केवळ मध्यपूर्वेतील देशांवर अवलंबून न राहता इतर पर्यायांचा शोध घेत आहे. तसेच, इथेनॉल मिश्रण (Ethanol Blending) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रोत्साहन देऊन इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. युद्धासारख्या परिस्थितीत ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून धोरणात्मक बदल केले जात आहेत.