/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाचे भाव कमी, तरीही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर का कमी होत नाही? जाणून घ्या आजचे भाव

Petrol Diesel Price Today 18 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरत असतानाही देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. 18 जून रोजी इंधनाचे दर बहुतांश शहरांमध्ये स्थिर राहिले असून वाहनचालकांना किंमत कपातीची प्रतीक्षा कायम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेत सकारात्मक घडामोडी झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबतची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ब्रेंट क्रूडचा दर 78 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला आहे. मात्र, या घसरणीचा थेट फायदा अद्याप भारतीय ग्राहकांना मिळालेला दिसत नाही.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.12
- अकोला – ₹112.20
- अमरावती – ₹112.78
- औरंगाबाद – ₹113.00
- भंडारा – ₹112.56
- बीड – ₹113.11
- बुलढाणा – ₹112.55
- चंद्रपूर – ₹112.59
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹112.91
- गोंदिया – ₹112.95
- मुंबई महानगर – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.08
- जळगाव – ₹113.17
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.09
- लातूर – ₹112.85
- मुंबई – ₹111.18
- नागपूर – ₹112.10
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.64
- नाशिक – ₹112.02
- उस्मानाबाद – ₹113.02
- पालघर – ₹112.00
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.71
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.13
- सांगली – ₹112.74
- सातारा – ₹112.73
पेट्रोलप्रमाणेच डिझेलच्या दरातही कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या खर्चावर डिझेलचा मोठा प्रभाव असतो. त्यामुळे डिझेलच्या किंमती स्थिर राहिल्याने महागाईच्या आघाडीवरही विशेष दिलासा मिळालेला नाही.
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹98.77
- अकोला – ₹98.88
- अमरावती – ₹99.44
- औरंगाबाद – ₹99.62
- भंडारा – ₹99.21
- बीड – ₹99.73
- बुलढाणा – ₹99.22
- चंद्रपूर – ₹99.27
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.57
- गोंदिया – ₹99.58
- मुंबई महानगर – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.71
- जळगाव – ₹99.84
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹98.76
- लातूर – ₹99.48
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.78
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.28
- नाशिक – ₹98.66
- उस्मानाबाद – ₹99.65
- पालघर – ₹98.62
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.37
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.77
- सांगली – ₹99.38
- सातारा – ₹99.34
CNG ग्राहकांसाठी काय स्थिती?
सीएनजीच्या दरांमध्ये काही शहरांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. विशेषतः अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली आणि सातारा येथे किंमतीत लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. मुंबईत सीएनजीचा दर ₹86 प्रति किलोवर कायम आहे.
महाराष्ट्रातील CNG दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- औरंगाबाद – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹90.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹89.50
- गोंदिया – ₹89.50
- हिंगोली – ₹84.95
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹85.50
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹93.65
- उस्मानाबाद – ₹85.50
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹84.00
- रत्नागिरी – ₹85.50
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹90.00
- वाशीम – ₹84.95
- यवतमाळ – ₹84.95
कच्चे तेल स्वस्त, तरी इंधनाचे दर का कमी होत नाहीत?
तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर केवळ कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर अवलंबून नसतात. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर, वाहतूक खर्च, रिफायनिंग खर्च तसेच तेल कंपन्यांच्या किंमत धोरणाचाही मोठा वाटा असतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाले तरी त्याचा परिणाम लगेचच किरकोळ इंधन दरांवर दिसून येत नाही.
आगामी काळात जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि सरकारी धोरणे यावर इंधन दरांची दिशा अवलंबून असेल.