2 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलची विक्री 15 टक्क्यांहून अधिक वाढली, HPCL कडून आवाहन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरु झाल्यानंतर त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेलवर होताना दिसत आहे. अशास्थिती पेट्रोलियम मंत्र यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे, ही परिस्थिती आपल्याला हाताळायची आहे. अशावेळी संय महत्त्वाचा असल्याच त्यांनी सांगितलं. तसेच एक महत्त्वाची घोषणा केली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 26, 2026, 09:45 PM IST
Add Zee News as a Preferred Source

Petrol Diesel Price : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसला तरी, पश्चिम आशियातील या युद्धामुळे सामान्य जनता विनाकारण घाबरलेली दिसत आहे. यामुळेच गेल्या दोन दिवसांत देशात पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी 15 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी तेल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने जनतेला एक विशेष आवाहन केले आहे. या आवाहनाचा एक भाग म्हणून, कंपनीने जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलची अनावश्यक खरेदी टाळण्यास सांगितले आहे.

या संदर्भात, HPCL ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत देशभरात विक्री १५ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, तर काही ठिकाणी ती सरासरी दैनंदिन विक्रीच्या तुलनेत 50 टक्क्यांहून अधिक पोहोचली आहे. सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी, एचपीसीएलने, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी करून ही महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिती सार्वजनिक केली आहे.

सरकारी तेल कंपनीने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा असून एक मजबूत पुरवठा प्रणाली सुनिश्चित करण्यात आली आहे. त्यांनी घाबरून खरेदी करणे टाळावे, कारण यामुळे अनावश्यक गर्दी आणि गैरसोय होऊ शकते.

दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्रालयाने गुरुवारी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, जगभरातील अनेक देश भाववाढ, रेशनिंग, सम-विषम वाहन निर्बंध आणि सक्तीने स्टेशन बंद करणे यांसारख्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. काही देशांनी "राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी" जाहीर केली आहे, परंतु भारताने तसे केलेले नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील १,००,००० हून अधिक किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सुरू असून, इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू आहे. कोणत्याही केंद्राला पुरवठा मर्यादित करण्यास सांगितले गेलेले नाही. काही निवडक पंपांवर घाबरून खरेदी करण्याच्या तुरळक घटना घडल्या असल्या तरी, त्या सोशल मीडियावरील व्हिडिओंद्वारे हेतुपुरस्सर पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे घडल्या होत्या. अशा पंपांवर मागणीत मोठी वाढ होऊनही, सर्व ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात आला आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांचे डेपो रात्रभर कार्यरत राहिले. कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा भासू नये, यासाठी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंपांना पूर्वी एक दिवसाचा दिला जाणारा क्रेडिट कालावधी वाढवून तीन दिवसांपेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबईतील आजचे दर

पेट्रोल: ₹103.54 प्रति लिटर
डिझेल: ₹90.03 प्रति लिटर 
 
महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख शहरांतील दर
पुणे ₹104.40 ₹90.57
नाशिक ₹104.46 ₹91.07
नागपूर ₹104.21 (अंदाजे) ₹90 (अंदाजे)
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
iran and israel warPetrol And Diesel Priceपेट्रोल दरडिझेल दरइराण इस्त्रालय

