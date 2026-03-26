2 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलची विक्री 15 टक्क्यांहून अधिक वाढली, HPCL कडून आवाहन

Petrol Diesel Price : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा नसला तरी, पश्चिम आशियातील या युद्धामुळे सामान्य जनता विनाकारण घाबरलेली दिसत आहे. यामुळेच गेल्या दोन दिवसांत देशात पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी 15 टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे. या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारी तेल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने जनतेला एक विशेष आवाहन केले आहे. या आवाहनाचा एक भाग म्हणून, कंपनीने जनतेला पेट्रोल आणि डिझेलची अनावश्यक खरेदी टाळण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात, HPCL ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरणही दिले आहे. कंपनीने सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या मागणीत अचानक वाढ झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांत देशभरात विक्री १५ टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे, तर काही ठिकाणी ती सरासरी दैनंदिन विक्रीच्या तुलनेत 50 टक्क्यांहून अधिक पोहोचली आहे. सरकारी मालकीच्या तेल कंपनी, एचपीसीएलने, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी करून ही महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिती सार्वजनिक केली आहे.
(हे पण वाचा - Petrol Diesel Price Hike: सर्वसामन्यांना मोठा धक्का! पेट्रोल 5.30 तर डिझेल 3 रुपयांनी झाले महाग; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर)
सरकारी तेल कंपनीने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा असून एक मजबूत पुरवठा प्रणाली सुनिश्चित करण्यात आली आहे. त्यांनी घाबरून खरेदी करणे टाळावे, कारण यामुळे अनावश्यक गर्दी आणि गैरसोय होऊ शकते.
दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्रालयाने गुरुवारी एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, जगभरातील अनेक देश भाववाढ, रेशनिंग, सम-विषम वाहन निर्बंध आणि सक्तीने स्टेशन बंद करणे यांसारख्या आव्हानांना तोंड देत आहेत. काही देशांनी "राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी" जाहीर केली आहे, परंतु भारताने तसे केलेले नाही.
पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशभरातील १,००,००० हून अधिक किरकोळ इंधन विक्री केंद्रे सुरू असून, इंधनाचा पुरवठा अखंडितपणे सुरू आहे. कोणत्याही केंद्राला पुरवठा मर्यादित करण्यास सांगितले गेलेले नाही. काही निवडक पंपांवर घाबरून खरेदी करण्याच्या तुरळक घटना घडल्या असल्या तरी, त्या सोशल मीडियावरील व्हिडिओंद्वारे हेतुपुरस्सर पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे घडल्या होत्या. अशा पंपांवर मागणीत मोठी वाढ होऊनही, सर्व ग्राहकांना इंधनाचा पुरवठा करण्यात आला आणि पुरवठा वाढवण्यासाठी तेल कंपन्यांचे डेपो रात्रभर कार्यरत राहिले. कोणत्याही पंपावर पेट्रोल आणि डिझेलचा तुटवडा भासू नये, यासाठी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंपांना पूर्वी एक दिवसाचा दिला जाणारा क्रेडिट कालावधी वाढवून तीन दिवसांपेक्षा जास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.