English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Petrol Diesel Price: डिझेल ₹100 तर पेट्रोल 125 रुपयांवर जाणार? तुमच्यावर कसा परिणाम? जाणून घ्या!

Petrol Diesel Price Hike: जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी भारतात मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कुठलीही वाढ अजून झाली नाही. पण आता मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 14, 2026, 10:15 PM IST
पेट्रोल डिझेलचे दर

Petrol Diesel Price Hike: आकाशाला भिडलेले तेलाचे दर आणि त्यात वाढलेली महागाई यामुळे अनेकांच्या खिश्याला कात्री लागलीये. पण जगात तेलाचे दर कितीही वाढले असले तरी भारतात मात्र पेट्रोल डिझेलचे दर स्थिर आहे. पण आता भारतातही पेट्रोल डिझेलच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल डिझेल सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची भिती व्यक्त केली जातेय. पाहुयात..   

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका इराण युद्धामुळे सध्या कच्च्या तेलाच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. कच्च्या तेलाची संपुर्ण पुरवठा साखळी होर्मुझच्या कोंडीमुळे विस्कळीत झालीये. त्यात वेगवेगळ्या रिफायनरीजचं युद्धात नुकसान झाल्याने त्यांच्या उत्पादनावरही परिणाम झालाय. याचा परिपाक म्हणजे तेलाच्या किमतीत भरमसाठ वाढ. जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी भारतात मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कुठलीही वाढ अजून झाली नाही. पण आता मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. युद्ध सुरु झाल्यापासून जर आपण तेलाचे दर पाहुया. 27 फेब्रुवारी रोजी तेलाचे दर 73 डॉलर प्रति बॅरल, 19 मार्च रोजी तेलाचे दर  120 डॉलर प्रति बॅरल राहिले. 14 एप्रिल रोजी तेलाचे दर - 100 डॉलर प्रति बॅरल इतके होते. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असल्या तरी कंपन्यांनी मात्र अजून पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढवल्या नाहीये. भारतात युद्ध सुरु झाल्यानंतर सुद्धा पेट्रोल डिझेलच्या किमती स्थिर आहेत. 

तेल दरवाढीचा भडका

तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 10 डॉलरने वाढल्या तर पेट्रोल डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 6 रुपयाने वाढतात.युद्धानंतर रोज 1 हजार 600 कोटींचा तोटा पेट्रोल डिझेल कंपन्यांना सहन करावा लागतोय. या आधी हा आकडा 2400 कोटी रुपयांवर होता. त्यानंतर सरकारकडून एक्साईज ड्युटीत 10 रुपयांची कपात झालीय.पेट्रोल 18 रुपयांनी महाग होऊन 104 रुपयांवरुन 122 रुपये प्रति लिटर होऊ शकतं.
डिझेल 35 रुपयांनी महाग होऊन 90 रुपयांवरुन थेट 135 रुपये प्रति लिटपर्यंत जाऊ शकतं.

सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर 

यामुळे सर्वसामन्यांच्या खिश्याला मोठी कात्री लागण्याची शक्यता आहे. तसच देशभरात महागाईचा भडकाही उडू शकतो. भारत आपल्या गरजेपैकी ८८ टक्के तेल आयात करतो. यातलं ४५ टक्के तेल आखातातून येतं. तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे फक्त पेट्रोल कंपन्याच नाही तर देशालाही २० अब्ज डॉलरच नुकसान होऊ शकतं. भारताचे शेजारी देश सुद्धा तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे हैराण आहेत.  भारताच्या शेजारी देशांमध्ये पेट्रोल डिझेल सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलंय. 

कोणत्या देशात किती दर?

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल 366 रुपये तर डिझेल 385 रुपये आहे. श्रीलंकेत पेट्रोल   400 रुपये तर डिझेल 382 रुपये आहे. नेपाळमध्ये 219 रुपये पेट्रोल तर डिझेल 207 रुपये आहे. बांग्लादेशमध्ये पेट्रोल 116 रुपये तर डिझेल 100 रुपये या भावाने विकावं लागतंय.  

जगणंसुद्धा कठीण 

केंद्र सरकारच्या धोरणआंमुळे अजुनतरी युद्धाची झळ थेट सर्वसामान्यांना बसली नाहीये. पण 5 राज्यांमधल्या निवडणुका पार पडल्यानंतर किंवा त्या आधी सुद्धा पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढवल्या जाऊ शकतात. ब्रोकरेज फर्म मॅक्वायरीने आपल्या एका रिपोर्ट मध्ये दरवाढीचा अंदाज वर्तवलाय. पण पेट्रोल डिझेलच्या किमती इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या तर सर्वसामान्यांचं जगणं सुद्धा कठीण होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
petrol pricediesel pricePetrol diesel hikeCommen Man Budget

