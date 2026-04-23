Petrol Diesel Price Hike: 28 रुपयांनी महागणार पेट्रोल-डिझेल? देशात दरवाढीचा सर्वसामान्यांना बसणार धक्का

Petrol Diesel Price Hike: सर्वसामान्यांची चिंता वाढवणारी एक बातमी समोर येत आहे. एका रिपोर्ट नुसार देशात तब्बल  पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 25-28 रुपयांनी वाढ होऊ शकते.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 23, 2026, 01:49 PM IST
Petrol Diesel Price Hike by Rs 28 : सर्वसामान्यांच्या खिशाला तिखट फोडणी बसणारी बातमी समोर आली आहे. ज्याची भीती होती तीच गोष्ट आता घडू शकते असं वाटतं आहे. देशातील इंधनदरांच्या बाबतीत लवकरच मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो.  ब्रोकरेज फर्म कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या अंदाजानुसार, सध्याच्या जागतिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या दरवाढीचा निर्णय तात्काळ होणार नाही हे मात्र नक्की आहे. कारण ही दरवाढ प्रामुख्याने राजकीय परिस्थितीवर, विशेषतः सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर अवलंबून असेल. ही दरवाढ छोटी नसून तब्बल २५-२८ रुपयांची वाढ होऊ शकते. कधी निर्णय होऊ शकतो, नेमकं काय होऊ शकता याबद्दल जाणून घेऊयात.. 

निवडणुकांनंतरच दरवाढीचा निर्णय?

सध्या देशात विधानसभा निवडणुका सुरू असून मतदानाचा अंतिम टप्पा 29 एप्रिलला पूर्ण होणार आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार कोणताही संवेदनशील आर्थिक निर्णय जसे की इंधन दरवाढ निवडणुकीपूर्वी घेण्याची शक्यता कमी असते. त्यामुळे, निवडणुका संपल्यानंतरच पेट्रोल-डिझेल दरात बदल होण्याची शक्यता अधिक आहे.

संभाव्य दरवाढ किती?

कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या जागतिक बाजारात उच्च पातळीवर आहेत. जर या किमती सुमारे $120 प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिर राहिल्या, तर देशांतर्गत इंधन दरात प्रतिलिटर ₹25 ते ₹28 इतकी वाढ करावी लागू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही वाढ सामान्य ग्राहकांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरू शकते.

जागतिक घडामोडींचा मोठा परिणाम होणार?

पश्चिम आशियातील तणाव आणि संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजार अस्थिर झाला आहे. विशेषतः होर्मुझची सामुद्रधुनी हा समुद्री मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण जगातील सुमारे 20% तेलपुरवठा याच मार्गातून होतो. या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यास तेलाची उपलब्धता कमी होते आणि किमती वाढतात.
काही काळासाठी संघर्षविरामामुळे वाहतूक सुरळीत झाली होती, पण तणाव पुन्हा वाढल्याने पुरवठा साखळीवर पुन्हा परिणाम झाला आहे. यामुळे बाजारात अनिश्चितता कायम आहे.

रिफायनरी कंपन्यांवर वाढता ताण?

कच्च्या तेलाच्या महागाईमुळे देशातील रिफायनरी कंपन्यांवर मोठा आर्थिक दबाव निर्माण झाला आहे. आयातीत तेल महाग झाल्यामुळे त्यांना जास्त खर्च करावा लागत आहे, पण ग्राहकांवर तो त्वरित टाकता येत नाही. कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या मते, या परिस्थितीमुळे कंपन्यांवर दरमहा सुमारे ₹270 अब्ज इतका अतिरिक्त भार पडत आहे.

भारताचा आयात खर्च वाढला

कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारताचा आयात खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. जरी आयातीचे प्रमाण 13–15% ने घटले असले तरी, एकूण खर्चात दररोज 190 ते 210 मिलियन डॉलरची वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि व्यापार संतुलनावर होत आहे.

सरकारी उपाय

सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. त्यामध्ये एक्साइज ड्युटीत ₹10 प्रति लिटर कपात आणि निर्यातीवर विंडफॉल टॅक्स पुन्हा लागू करणे यांचा समावेश आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते हे उपाय तात्पुरते दिलासा देणारे असले तरी दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी अपुरे आहेत.

इंधन वापरातील बदल कसा आहे?

मार्च महिन्यात इंधन वापरात वेगवेगळे ट्रेंड दिसून आले:

  • एलपीजीच्या खपात सुमारे 13% घट
  • पेट्रोल विक्रीत 7.6% वाढ
  • डिझेल खपात 8.1% वाढ

पूर्ण आर्थिक वर्षातही पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी वाढलेली दिसून आली, ज्यामुळे भविष्यातील दरवाढीचा दबाव अधिक वाढू शकतो.

एकूण परिस्थिती पाहता, जागतिक तणाव, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमती आणि देशांतर्गत आर्थिक दबाव यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ जवळपास अपरिहार्य वाटत आहे. मात्र, निवडणुका संपल्यानंतरच याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सामान्य नागरिकांसाठी ही बाब महत्त्वाची असून, येत्या काळात इंधन खर्च वाढण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

