Petrol Diesel Price Hike: सर्वसामन्यांना मोठा धक्का! पेट्रोल 5.30 तर डिझेल 3 रुपयांनी झाले महाग; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Petrol Diesel Price Hiked By Nayara Energy Company: देशात इंधन दरवाढीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे आणि यामागे केवळ स्थानिक कारणे नसून जागतिक पातळीवरील तणावपूर्ण परिस्थिती मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. खासगी क्षेत्रातील प्रमुख इंधन कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अलीकडेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या आहेत. या निर्णयानुसार पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 5.30 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे, तर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांवर आणखी आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे.
या दरवाढीमागे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मोठा प्रभाव आहे. विशेषतः इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. मध्यपूर्वेतील होर्मुझची सामुद्रधुनी हा मार्ग जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक मानला जातो. या मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्यामुळे तेलाच्या टँकर्सची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयात-निर्भर देशांवर झाला आहे.
याशिवाय, जागतिक स्तरावर तेल पुरवठ्याच्या साखळीत आणखी अडथळे निर्माण झाले आहेत. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे रशियाच्या तेल निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. ड्रोन हल्ल्यांमुळे अनेक तेल पाइपलाइन आणि टँकर्सचे नुकसान झाले असून, रशियाची जवळपास 40% निर्यात क्षमता बाधित झाल्याचे मानले जाते. रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल निर्यातदार असल्याने, या घटनेचा जागतिक बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे.
दरम्यान, रोझनेफ्ट या रशियन कंपनीच्या पाठबळावर चालणारी नायरा एनर्जीची रिफायनरी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून सुमारे 35 दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. या रिफायनरीची वार्षिक क्षमता सुमारे 20 दशलक्ष टन आहे. तिच्या तात्पुरत्या बंदमुळे भारताच्या एकूण रिफायनिंग क्षमतेत सुमारे 8% घट होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत इंधन पुरवठ्यावर अधिक दबाव निर्माण होऊ शकतो. नायरा एनर्जीचे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल पंप असल्याने, या नेटवर्कमध्ये इंधनाची कमतरता जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड तेल चा दर 104 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेला आहे, तरwti क्रूड तेल चा दर 92 डॉलरच्या पुढे पोहोचला आहे. या वाढीचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर होत आहे, कारण भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करतो.
भारतातील विविध शहरांमध्ये सध्या पेट्रोलचे दर वेगवेगळे आहेत. उदाहरणार्थ, हैदराबादमध्ये दर सुमारे ₹107.46 प्रति लिटर आहे, तर कोलकात्यात ₹105.41, मुंबईत ₹103.54, बेंगळुरूमध्ये ₹102.92 आणि चेन्नईमध्ये ₹100.80 प्रति लिटर असा दर आहे. दुसरीकडे, दिल्ली, नोएडा आणि गुरुग्रामसारख्या शहरांमध्ये दर तुलनेने कमी असले तरी, तेही ₹95 च्या आसपास पोहोचले आहेत.
इंधन दरवाढीमुळे केवळ वाहनचालकांनाच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेलाही परिणाम होतो. वाहतूक खर्च वाढल्याने अन्नधान्य, भाजीपाला, बांधकाम साहित्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढू शकतो.
एकंदरीत, सध्याची परिस्थिती पाहता इंधन दरांमध्ये लवकरच घट होण्याची शक्यता कमी दिसते. जागतिक स्तरावरील तणाव, पुरवठ्यातील अडथळे आणि देशांतर्गत उत्पादनातील घट या तिन्ही घटकांमुळे इंधन दरांवर दबाव कायम राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पुढील काळात इंधन खर्चाबाबत अधिक नियोजन करून वापर करण्याची गरज आहे.