Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाचे दर घसरले, 'या' कंपनीनेही केले दर कमी; महाराष्ट्रातील पेट्रोल डिझेल आणि CNG चे दर तपासा

Petrol-Diesel price today: जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. जून महिन्यात जागतिक बाजारात क्रूड ऑइलचे दर सुमारे २१ टक्क्यांनी कमी झाले. मात्र, या घसरणीचा थेट परिणाम सरकारी तेल कंपन्यांच्या किरकोळ इंधन दरांवर अद्याप दिसून आलेला नाही. आज, २ जुलै २०२६ रोजीही इंडियन ऑइल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. देशभरात सरकारी कंपन्यांनी शेवटचा दरवाढीचा निर्णय २५ मे २०२६ रोजी घेतला होता. त्यानंतर दर स्थिर आहेत.
मे महिन्यात सलग चार वेळा दरवाढ
मे महिन्यात अवघ्या ११ दिवसांच्या कालावधीत सरकारी तेल कंपन्यांनी चार टप्प्यांत इंधनाचे दर वाढवले होते. या वाढीनंतर पेट्रोलच्या दरात एकूण ७.३५ रुपये प्रति लिटर, तर डिझेलच्या दरात ७.८२ रुपये प्रति लिटर वाढ झाली होती. या दरवाढीची सुरुवात १५ मे २०२६ रोजी झाली होती.
नायरा एनर्जीकडून ग्राहकांना दिलासा
सरकारी कंपन्या सध्या जागतिक बाजारातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, देशातील प्रमुख खासगी इंधन विक्रेती नायरा एनर्जीने १ जुलैपासून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे.
पेट्रोलच्या दरात ५ रुपये प्रति लिटर कपात
डिझेलच्या दरात ३ रुपये प्रति लिटर कपात
यापूर्वी, इस्रायल-इराण संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले असताना सरकारी कंपन्यांनी सुमारे अडीच महिने देशांतर्गत दर स्थिर ठेवले होते. त्याउलट नायरा एनर्जीने बाजारातील परिस्थितीनुसार २६ मार्च २०२६ रोजीच पेट्रोल ५ रुपये आणि डिझेल ३ रुपये प्रति लिटरने महाग केले होते. सरकारी कंपन्यांनी मात्र त्यानंतर मे महिन्याच्या मध्यापासूनच दरवाढ लागू केली.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹113.17
- औरंगाबाद – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.61
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.18
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹111.70
- जालना – ₹113.17
- कोल्हापूर – ₹112.59
- लातूर – ₹112.61
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.68
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.46
- उस्मानाबाद – ₹112.28
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.18
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.13
- सातारा – ₹112.40
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.84
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹113.17
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹99.83
- औरंगाबाद – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.27
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹98.36
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹99.21
- लातूर – ₹99.21
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.37
- नांदेड – ₹99.84
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.07
- उस्मानाबाद – ₹98.94
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹98.80
- सातारा – ₹99.03
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.51
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹99.83
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
मुंबई आणि ठाणे येथे सीएनजीचा दर ₹८६ प्रति किलो आहे. पालघरमध्ये दर ₹८२.२५ असून येथे ₹२.७५ ची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. नागपूरमध्ये सीएनजी ₹९४.९०, पुणे आणि नाशिकमध्ये ₹९६.५०, तर अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली आणि सातारा येथे ₹१०३.०२ प्रति किलो दर कायम आहे.
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- औरंगाबाद – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- उस्मानाबाद – ₹90.00
- पालघर – ₹82.25
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78