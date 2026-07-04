/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलात वाढ, तरीही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील इंधनाचे नवीन दर जाहीर

देशभरात आज, 4 जुलै रोजी सकाळी पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर आणि राज्यनिहाय आकारल्या जाणाऱ्या करांनुसार इंधनाच्या किंमती निश्चित केल्या जातात. त्यामुळे बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर असले तरी काही ठिकाणी किरकोळ वाढ किंवा घट दिसून आली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत किंचित वाढ झाली आहे. ओपेक (OPEC) सदस्य देशांनी जून महिन्यात तेल उत्पादनात वाढ केली असली तरी जागतिक बाजारात क्रूड ऑइल महागले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जूनमध्ये ओपेकच्या 11 सदस्य देशांचे एकूण उत्पादन वाढले असले, तरी ते अद्याप अपेक्षित पातळीपेक्षा कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील सरकारी तेल कंपन्यांनी मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. देशात 25 मे 2026 पासून इंधनाच्या दरात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही.
मे महिन्यात चार वेळा वाढले होते दर
पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर मे महिन्यात अवघ्या ११ दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार टप्प्यांत वाढ करण्यात आली होती. १५, १९, २३ आणि २५ मे रोजी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यानंतर दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.
चार महानगरांतील पेट्रोलचे दर
सरकारी तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटर आहे. कोलकात्यात ११३.५१ रुपये, मुंबईत १११.२१ रुपये आणि चेन्नईमध्ये १०७.७७ रुपये प्रति लिटर दर कायम आहे.
महाराष्ट्रातील शहरनिहाय पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे दर
- अहमदनगर – पेट्रोल: ₹112.41 | डिझेल: ₹99.06 | सीएनजी: ₹103.02
- अकोला – पेट्रोल: ₹111.78 | डिझेल: ₹98.48 | सीएनजी: ₹99.53
- अमरावती – पेट्रोल: ₹112.17 | डिझेल: ₹98.85 | सीएनजी: ₹99.78
- औरंगाबाद – पेट्रोल: ₹112.08 | डिझेल: ₹98.72 | सीएनजी: ₹103.02
- भंडारा – पेट्रोल: ₹112.81 | डिझेल: ₹99.47 | सीएनजी: ₹92.93
- बीड – पेट्रोल: ₹113.05 | डिझेल: ₹99.69 | सीएनजी: ₹96.50
- बुलढाणा – पेट्रोल: ₹112.63 | डिझेल: ₹99.28 | सीएनजी: उपलब्ध नाही.
- चंद्रपूर – पेट्रोल: ₹112.61 | डिझेल: ₹99.27 | सीएनजी: ₹99.00
- धुळे – पेट्रोल: ₹112.19 | डिझेल: ₹98.84 | सीएनजी: ₹93.65
- गडचिरोली – पेट्रोल: ₹112.95 | डिझेल: ₹99.61 | सीएनजी: ₹92.93
- गोंदिया – पेट्रोल: ₹113.04 | डिझेल: ₹99.66 | सीएनजी: ₹92.93
- हिंगोली – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹99.53
- जळगाव – पेट्रोल: ₹112.54 | डिझेल: ₹99.17 | सीएनजी: ₹96.50
- जालना – पेट्रोल: ₹113.21 | डिझेल: ₹99.87 | सीएनजी: ₹96.50
- कोल्हापूर – पेट्रोल: ₹112.60 | डिझेल: ₹99.25 | सीएनजी: ₹101.00
- लातूर – पेट्रोल: ₹113.03 | डिझेल: ₹99.66 | सीएनजी: ₹90.00
- मुंबई – पेट्रोल: ₹111.21 | डिझेल: ₹97.83 | सीएनजी: ₹86.00
- नागपूर – पेट्रोल: ₹111.72 | डिझेल: ₹98.38 | सीएनजी: ₹94.90
- नांदेड – पेट्रोल: ₹113.18 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹94.00
- नंदुरबार – पेट्रोल: ₹112.48 | डिझेल: ₹99.13 | सीएनजी: ₹94.64
- नाशिक – पेट्रोल: ₹112.44 | डिझेल: ₹99.05 | सीएनजी: ₹96.50
- उस्मानाबाद – पेट्रोल: ₹112.45 | डिझेल: ₹99.11 | सीएनजी: ₹90.00
- पालघर – पेट्रोल: ₹112.04 | डिझेल: ₹98.66 | सीएनजी: ₹82.25
- परभणी – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹90.65
- पुणे – पेट्रोल: ₹112.02 | डिझेल: ₹98.66 | सीएनजी: ₹96.50
- रायगड – पेट्रोल: ₹111.46 | डिझेल: ₹98.11 | सीएनजी: ₹87.07
- रत्नागिरी – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹90.00
- सांगली – पेट्रोल: ₹112.44 | डिझेल: ₹99.11 | सीएनजी: ₹103.02
- सातारा – पेट्रोल: ₹113.03 | डिझेल: ₹99.64 | सीएनजी: ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹89.00
- सोलापूर – पेट्रोल: ₹111.85 | डिझेल: ₹98.52 | सीएनजी: ₹93.00
- ठाणे – पेट्रोल: ₹111.38 | डिझेल: ₹98.02 | सीएनजी: उपलब्ध नाही.
- वर्धा – पेट्रोल: ₹111.76 | डिझेल: ₹98.46 | सीएनजी: ₹99.00
- वाशीम – पेट्रोल: ₹112.63 | डिझेल: ₹99.28 | सीएनजी: ₹99.53
- यवतमाळ – पेट्रोल: ₹113.17 | डिझेल: ₹99.83 | सीएनजी: ₹99.78
सरकारी तेल कंपन्या दर कमी करणार का?
सरकारी तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी कमी करणार, याबाबत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती काही काळ स्थिर राहिल्यास सरकार परिस्थितीचा आढावा घेऊन दरांबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सध्याचे दर काही महिन्यांपूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या कच्च्या तेलाच्या खर्चावर आधारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले.