Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलात वाढ, तरीही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील इंधनाचे नवीन दर जाहीर

Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलात वाढ, तरीही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील इंधनाचे नवीन दर जाहीर

देशातील प्रमुख खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने १ जुलैपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली आहे. सरकारी तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी कमी करणार याबद्दल अपडेट नाही. आजचे राज्यातील महाराष्ट्रातील इंधनाचे दर काय आहेत याबद्दल जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 04, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:21 AM IST
Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलात वाढ, तरीही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील इंधनाचे नवीन दर जाहीर
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलात वाढ, तरीही देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर; महाराष्ट्रातील इंधनाचे नवीन दर जाहीर
Petrol Diesel Price Today5 min ago
2
Deputy CM27 min ago
3
IMD weather today1 hr ago
4
Maharashtra breaking news1 hr ago
5
eknath shinde1 hr ago