Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाले की महाग? बघा CNG चेही लेटेस्ट दर

Petrol Diesel Price, CNG Rate Today 04 April 2026: आज सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 4, 2026, 11:54 AM IST
Petrol Diesel Price, CNG Rate Today 04 April 2026: आज, 4 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करण्यात आले. दररोजप्रमाणे हे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती, तसेच रुपया-डॉलर विनिमय दरावर आधारित असतात. काही शहरांमध्ये दर स्थिर राहिले, तर काही ठिकाणी करांमधील बदलामुळे किरकोळ चढ-उतार पाहायला मिळाले. दररोज बदलणाऱ्या या किमतींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण त्याचा थेट परिणाम आपल्या दैनंदिन खर्चावर होत असतो.  त्यामुळे दररोजचे अपडेट्स जाणून घेणे ही गरज बनली आहे.

प्रमुख शहरांतील आजचे पेट्रोल-डिझेल दर

  • नवी दिल्ली | पेट्रोल ₹94.72 | डिझेल ₹87.62
  • मुंबई | पेट्रोल ₹104.21 | डिझेल ₹92.15
  • कोलकाता | पेट्रोल ₹103.94 | डिझेल ₹90.76
  • चेन्नई | पेट्रोल ₹100.75 | डिझेल ₹92.34
  • अहमदाबाद | पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.17
  • बेंगळुरू | पेट्रोल ₹102.92 | डिझेल ₹89.02
  • हैदराबाद | पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70
  • जयपूर | पेट्रोल ₹104.72 | डिझेल ₹90.21
  • लखनऊ | पेट्रोल ₹94.69 | डिझेल ₹87.80
  • पुणे | पेट्रोल ₹104.04 | डिझेल ₹90.57
  • चंदीगड | पेट्रोल ₹94.30 | डिझेल ₹82.45
  • इंदूर | पेट्रोल ₹106.48 | डिझेल ₹91.88
  • पटना | पेट्रोल ₹105.58 | डिझेल ₹93.80
  • सूरत | पेट्रोल ₹95.00 | डिझेल ₹89.00
  • नाशिक | पेट्रोल ₹95.50 | डिझेल ₹89.50

महाराष्ट्रातील CNG दर (अंदाजे)

  • मुंबई | CNG ₹79 प्रति किलो
  • पुणे | CNG ₹91 प्रति किलो
  • नाशिक | CNG ₹90 प्रति किलो
  • नागपूर | CNG ₹92 प्रति किलो

इंधनाचे दर कशावर ठरतात?

  • कच्च्या तेलाची जागतिक किंमत: कच्च्या तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलवर होतो.
  • रुपया-डॉलर विनिमय दर: भारत बहुतांश तेल आयात करतो, त्यामुळे रुपया कमकुवत झाला तर दर वाढतात.
  • सरकारी कर: केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर हे अंतिम किमतीत मोठा वाटा उचलतात.
  • रिफायनिंग खर्च: कच्चे तेल वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी लागणारा खर्च.
  • मागणी-पुरवठा: सण, हवामान किंवा प्रवास वाढल्यास इंधनाची मागणी वाढते आणि दरही वाढू शकतात.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

