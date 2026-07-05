/Petrol- Diesel Price Today: विकेंडला गाडीची टाकी फुल करण्याआधी जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol-Diesel Price Today: 5 जुलै 2026 साठी सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आजही देशभरात इंधनाच्या किमती स्थिर ठेवण्यात आल्या असून ग्राहकांना दिलासा कायम आहे. आज वाहनात इंधन भरण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 5 जुलैचे ताजे पेट्रोल-डिझेल दर प्रसिद्ध केले असून, आज कोणतीही दरवाढ किंवा दरकपात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मागील काही दिवसांप्रमाणेच इंधनाच्या किमती कायम आहेत.
दरम्यान, खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने काही ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली असली, तरी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांनी अद्याप त्यांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.41 (बदल नाही)
- अकोला – ₹111.78 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹113.14 (+₹0.97)
- औरंगाबाद – ₹112.08 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹112.81 (बदल नाही)
- बीड – ₹113.05 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹112.63 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹112.61 (बदल नाही)
- धुळे – ₹111.70 (-₹0.49)
- गडचिरोली – ₹112.95 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹113.04 (बदल नाही)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹113.17 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹112.54 (बदल नाही)
- जालना – ₹113.21 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹112.13 (-₹0.47)
- लातूर – ₹113.03 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹111.21 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹111.72 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹113.18 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹112.64 (+₹0.16)
- नाशिक – ₹112.44 (बदल नाही)
- धाराशिव – ₹112.45 (बदल नाही)
- पालघर – ₹112.04 (बदल नाही)
- परभणी – ₹113.17 (बदल नाही)
- पुणे – ₹112.02 (बदल नाही)
- रायगड – ₹111.46 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹113.18 (+₹0.01)
- सांगली – ₹112.13 (-₹0.31)
- सातारा – ₹111.88 (-₹1.15)
- सिंधुदुर्ग – ₹104.42 (-₹8.75)
- सोलापूर – ₹111.84 (-₹0.01)
- ठाणे – ₹111.38 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹111.76 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹112.55 (-₹0.08)
- यवतमाळ – ₹113.18 (+₹0.01)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.06 (बदल नाही)
- अकोला – ₹98.48 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹99.78 (+₹0.93)
- औरंगाबाद – ₹98.72 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹99.47 (बदल नाही)
- बीड – ₹99.69 (बदल नाही)
- बुलढाणा – ₹99.28 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹99.27 (बदल नाही)
- धुळे – ₹98.36 (-₹0.48)
- गडचिरोली – ₹99.61 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹99.66 (बदल नाही)
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹99.82 (-₹0.01)
- जळगाव – ₹99.17 (बदल नाही)
- जालना – ₹99.87 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹98.80 (-₹0.45)
- लातूर – ₹99.66 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹98.38 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹99.83 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹99.28 (+₹0.15)
- नाशिक – ₹99.05 (बदल नाही)
- धाराशिव – ₹99.11 (बदल नाही)
- पालघर – ₹98.66 (बदल नाही)
- परभणी – ₹99.83 (बदल नाही)
- पुणे – ₹98.66 (बदल नाही)
- रायगड – ₹98.11 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹99.82 (-₹0.01)
- सांगली – ₹98.80 (-₹0.31)
- सातारा – ₹98.53 (-₹1.11)
- सिंधुदुर्ग – ₹96.29 (-₹3.54)
- सोलापूर – ₹98.51 (-₹0.01)
- ठाणे – ₹98.02 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹98.46 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹99.21 (-₹0.07)
- यवतमाळ – ₹99.83 (बदल नाही)
महाराष्ट्रातील CNG चे दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02 (बदल नाही)
- अकोला – ₹99.53 (बदल नाही)
- अमरावती – ₹99.78 (बदल नाही)
- औरंगाबाद – ₹103.02 (बदल नाही)
- भंडारा – ₹92.93 (बदल नाही)
- बीड – ₹96.50 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹99.00 (बदल नाही)
- धुळे – ₹93.65 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹92.93 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹92.93 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹99.53 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹96.50 (बदल नाही)
- जालना – ₹96.50 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹101.00 (+₹4.05)
- लातूर – ₹90.00 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹86.00 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹94.90 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹94.00 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹94.64 (बदल नाही)
- नाशिक – ₹96.50 (बदल नाही)
- धाराशिव – ₹90.00 (बदल नाही)
- पालघर – ₹82.25 (+₹2.75)
- परभणी – ₹90.65 (बदल नाही)
- पुणे – ₹96.50 (बदल नाही)
- रायगड – ₹87.07 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹90.00 (बदल नाही)
- सांगली – ₹103.02 (बदल नाही)
- सातारा – ₹103.02 (बदल नाही)
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹93.00 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹82.25 (-₹3.75)
- वर्धा – ₹99.00 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹99.53 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹99.78 (बदल नाही)
पुढील काही दिवसांत दर बदलू शकतात?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारी तेल कंपन्या आगामी काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींचा पुन्हा आढावा घेण्याची शक्यता आहे. मात्र, आजच्या घडीला ग्राहकांसाठी दर स्थिर असल्याने कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडलेला नाही.
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