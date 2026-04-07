Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाचा भाव 114 डॉलरवर, पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे आज दर वाढले?

Petrol Diesel Price, CNG Rate Today 07 April 2026: युद्धाच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती 114 डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम  पेट्रोल-डिझेल आणि CNG च्या दारावरही होत आहे. ७ एप्रिलचे पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीनतम दर तपासा.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 7, 2026, 11:03 AM IST
Petrol Diesel Price Today 07 April 2026 Updated: 7 एप्रिल रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींनी 114 डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. विशेषतः United States आणि Iran यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मात्र, भारतात सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी बाब म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सध्या स्थिर ठेवण्यात आले आहेत.

 देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे पेट्रोल-डिझेल दर

  • दिल्ली – पेट्रोल ₹94.77 | डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर
  • मुंबई – पेट्रोल ₹103.50 | डिझेल ₹90.01 प्रति लिटर
  • कोलकाता – पेट्रोल ₹105.45 | डिझेल ₹92.02 प्रति लिटर
  • चेन्नई – पेट्रोल ₹100.84 | डिझेल ₹92.39 प्रति लिटर
  • हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.46 | डिझेल ₹95.70 प्रति लिटर
  • पटना – पेट्रोल ₹105.71 | डिझेल ₹91.49 प्रति लिटर
  • बेंगळुरू – पेट्रोल ₹102.96 | डिझेल ₹90.99 प्रति लिटर
  • लखनऊ – पेट्रोल ₹95.34 | डिझेल ₹88.50 प्रति लिटर
  • अहमदाबाद – पेट्रोल ₹94.49 | डिझेल ₹90.16 प्रति लिटर

 औद्योगिक डिझेल महाग

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या सरकारी कंपन्यांनी औद्योगिक वापरासाठीच्या डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. जवळपास ₹28 पेक्षा जास्त वाढ झाल्याने आता इंडस्ट्रियल डिझेल सुमारे ₹137.81 प्रति लिटर दराने मिळत आहे.

 कंपन्यांवर आर्थिक ताण

दीर्घकाळापासून किरकोळ दर स्थिर ठेवल्यामुळे तेल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी कंपन्या आता रिफायनरीजकडून इंधन सवलतीच्या दरात खरेदी करण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत.

 महाराष्ट्रातील CNG दर

महाराष्ट्रात CNG हा तुलनेने स्वस्त पर्याय मानला जातो. सध्याचे अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे:

  • मुंबई (MMR क्षेत्र) – सुमारे ₹76 ते ₹79 प्रति किलो
  • पुणे – सुमारे ₹80 ते ₹83 प्रति किलो
  • नाशिक – सुमारे ₹82 ते ₹85 प्रति किलो
  • नागपूर – सुमारे ₹87 ते ₹90 प्रति किलो

(दर स्थानिक कर आणि पुरवठ्यानुसार थोडेफार बदलू शकतात.)

 पुढील काळात काय?

जागतिक पातळीवरील तणाव, डॉलरची मजबुती आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार यावर पुढील इंधन दर अवलंबून असतील. त्यामुळे सध्या दर स्थिर असले तरी येणाऱ्या काळात बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 
तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

