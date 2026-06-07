/Petrol-Diesel Price: घरगुती सिलेंडरसोबत आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील दर

Petrol Diesel Price Today 07 June 2026 : घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ झाल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडला असला, तरी पेट्रोल आणि डिझेल ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. आज देशभरात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना सध्या तरी वाढीव दरांचा सामना करावा लागणार नाही. पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे एलपीजीच्या किमती वाढल्या असल्या, तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांवर अद्यापही इंधन विक्रीत मोठा आर्थिक ताण असल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.29
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹113.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.67
- भंडारा – ₹112.70
- बीड – ₹113.18
- बुलढाणा – ₹112.62
- चंद्रपूर – ₹112.13
- धुळे – ₹111.67
- गडचिरोली – ₹112.91
- गोंदिया – ₹113.17
- मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹112.72
- जळगाव – ₹112.31
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹113.09
- लातूर – ₹113.03
- नागपूर – ₹111.70
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.64
- नाशिक – ₹112.16
- धाराशिव – ₹112.56
- पालघर – ₹111.59
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.43
- रायगड – ₹111.41
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹111.69
- सातारा – ₹112.41
- सिंधुदुर्ग – ₹113.18
- सोलापूर – ₹112.31
- ठाणे – ₹111.42
- वर्धा – ₹112.17
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹98.94
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹99.83
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹99.29
- भंडारा – ₹99.35
- बीड – ₹99.83
- बुलढाणा – ₹99.27
- चंद्रपूर – ₹98.82
- धुळे – ₹98.35
- गडचिरोली – ₹99.57
- गोंदिया – ₹99.83
- मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.37
- जळगाव – ₹98.97
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹99.72
- लातूर – ₹99.66
- नागपूर – ₹98.37
- नांदेड – ₹99.84
- नंदुरबार – ₹99.28
- नाशिक – ₹98.81
- धाराशिव – ₹99.22
- पालघर – ₹98.23
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.09
- रायगड – ₹98.05
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹98.39
- सातारा – ₹99.07
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.97
- ठाणे – ₹98.06
- वर्धा – ₹98.85
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे दर (प्रति किलो)
- अहमदनगर – ₹95.50
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹93.00
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹90.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹89.50
- गोंदिया – ₹89.50
- हिंगोली – ₹84.95
- जळगाव – ₹96.20
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹85.50
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹88.90
- नांदेड – ₹90.65
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹93.65
- धाराशिव – ₹85.50
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹84.00
- रत्नागिरी – ₹85.50
- सांगली – ₹95.50
- सातारा – ₹95.50
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹90.00
- वाशीम – ₹84.95
- यवतमाळ – ₹84.95
विशेष: एलपीजी दरवाढीनंतरही पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. मात्र जागतिक बाजारातील घडामोडींवर पुढील काळातील दरनिर्धारण अवलंबून राहणार आहे.