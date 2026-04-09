CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर, कर बदलांचा प्रभाव? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today on 9 April : आज सकाळी 6 वाजता देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले. हे दर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि रुपया-डॉलर विनिमय दराच्या आधारावर ठरवले जातात. चला आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 9, 2026, 12:14 PM IST
Petrol Diesel Price, CNG Rate Today 09 April 2026: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदलामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही प्रभाव पडतो. गेल्या काही दिवसांत जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरता, मध्यपूर्वेतील राजकीय परिस्थिती आणि डॉलरच्या बदलांमुळे महागाईचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे आजच्या दरात काही घट दिसून येत आहे, ज्यामुळे सामान्य वाहनधारक थोडा आराम अनुभवू शकतो. आज 9 एप्रिल 2026 रोजी पेट्रोल, डिझेल आणि महाराष्ट्रातील CNG दर जाहीर झाले आहेत. या नव्या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो, त्यामुळे वाहनधारक, टॅक्सी व ऑटो चालक तसेच व्यापारी यांच्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरतो. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) रोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात, जे मुख्यत्वे अंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर यावर आधारित असतात.

प्रमुख शहरांमध्ये पेट्रोल व डिझेलचे आजचे दर (₹ प्रति लिटर)

  • नवी दिल्ली: पेट्रोल – 94.72 | डिझेल – 87.62
  • मुंबई: पेट्रोल – 104.21 | डिझेल – 92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल – 103.94 | डिझेल – 90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल – 100.75 | डिझेल – 92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल – 94.49 | डिझेल – 90.17
  • बेंगळुरु: पेट्रोल – 102.92 | डिझेल – 89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल – 107.46 | डिझेल – 95.70
  • जयपूर: पेट्रोल – 104.72 | डिझेल – 90.21
  • लखनऊ: पेट्रोल – 94.69 | डिझेल – 87.80
  • पुणे: पेट्रोल – 104.04 | डिझेल – 90.57
  • चंदीगढ: पेट्रोल – 94.30 | डिझेल – 82.45
  • इंदौर: पेट्रोल – 106.48 | डिझेल – 91.88
  • पटना: पेट्रोल – 105.58 | डिझेल – 93.80
  • सूरत: पेट्रोल – 95.00 | डिझेल – 89.00
  • नाशिक : पेट्रोल – 95.50 | डिझेल – 89.50

महाराष्ट्रातील CNG दर (₹ प्रति किलो)

  • मुंबई: CNG – 95.00
  • पुणे: CNG – 91.00
  • नासिक: CNG – 90.50
  • सोलापूर: CNG – 90.00

आजच्या दरांनुसार प्रवासी आणि वाहतूक उद्योगासाठी खर्च थोडा अधिक किंवा कमी होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि CNG दरांचा सतत अभ्यास करून, लोक त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा अंदाज घेऊ शकतात.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

