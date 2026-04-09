Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर, कर बदलांचा प्रभाव? जाणून घ्या

Petrol Diesel Price, CNG Rate Today 09 April 2026: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील बदलामुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवरही प्रभाव पडतो. गेल्या काही दिवसांत जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरता, मध्यपूर्वेतील राजकीय परिस्थिती आणि डॉलरच्या बदलांमुळे महागाईचा दबाव वाढला आहे. त्यामुळे आजच्या दरात काही घट दिसून येत आहे, ज्यामुळे सामान्य वाहनधारक थोडा आराम अनुभवू शकतो. आज 9 एप्रिल 2026 रोजी पेट्रोल, डिझेल आणि महाराष्ट्रातील CNG दर जाहीर झाले आहेत. या नव्या दरांचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो, त्यामुळे वाहनधारक, टॅक्सी व ऑटो चालक तसेच व्यापारी यांच्यासाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरतो. तेल विपणन कंपन्या (OMCs) रोज सकाळी 6 वाजता नवीन दर जाहीर करतात, जे मुख्यत्वे अंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि डॉलर-रुपया विनिमय दर यावर आधारित असतात.
आजच्या दरांनुसार प्रवासी आणि वाहतूक उद्योगासाठी खर्च थोडा अधिक किंवा कमी होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि CNG दरांचा सतत अभ्यास करून, लोक त्यांच्या दैनंदिन व्यवहाराचा अंदाज घेऊ शकतात.