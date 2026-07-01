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Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपयांनी स्वस्त तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात; जुलैच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रात काय आहेत दर?

Petrol-Diesel Rate Today on July 1:  जुलै महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. पेट्रोलच्या दरात 5 रुपयांची, तर डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. आजचे राज्यातील दर काय आहेत याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 01, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:51 AM IST
Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपयांनी स्वस्त तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात; जुलैच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रात काय आहेत दर?
Source: Bureau

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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