/Petrol-Diesel Price: पेट्रोल 5 रुपयांनी स्वस्त तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात; जुलैच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्रात काय आहेत दर?

Petrol-Diesel Price Cut: जुलैच्या पहिल्याच दिवशी इंधन ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. खासगी इंधन विक्रेता नायरा एनर्जीने देशभरातील आपल्या पेट्रोल पंपांवर पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ₹५ आणि डिझेलच्या दरात ₹३ ची कपात करण्याची घोषणा केली आहे. नवीन दर १ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत. मात्र, सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) त्यांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.
नायरा एनर्जीकडून ग्राहकांना दिलासा
रशियाच्या रोसनेफ्टच्या पाठबळावर कार्यरत असलेल्या नायरा एनर्जीने भारतातील ७,००० हून अधिक पेट्रोल पंपांवर ही दरकपात लागू केली आहे. वाढत्या स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
सरकारी कंपन्यांच्या दरात बदल नाही
दरम्यान, इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियमसारख्या सरकारी तेल कंपन्यांनी १ जुलै रोजी पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. या कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि स्थानिक करांचा विचार करून दर निश्चित करतात.
कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण
सध्या जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूडची किंमत ७१.६० ते ७२.४० डॉलर प्रति बॅरल या पातळीवर आली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होणे, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेला वेग येणे आणि होर्मूज सामुद्रधुनीतून तेलाचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत होणे यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाली आहे. याशिवाय रशियाकडून होणाऱ्या तेल निर्यातीमध्येही वाढ झाल्याने जागतिक बाजारातील पुरवठा सुधारला असून त्याचाही परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवर झाला आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर – ₹112.60
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- औरंगाबाद – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.59
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.93
- धुळे – ₹111.70
- गडचिरोली – ₹113.16
- गोंदिया – ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹111.70
- जालना – ₹113.18
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.08
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.17
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- उस्मानाबाद – ₹112.54
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹111.78
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.13
- सातारा – ₹111.88
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर – ₹99.24
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- औरंगाबाद – ₹98.72
- भंडारा – ₹99.24
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.59
- धुळे – ₹98.36
- गडचिरोली – ₹99.80
- गोंदिया – ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹98.36
- जालना – ₹99.83
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.71
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.07
- उस्मानाबाद – ₹99.18
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.44
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹98.80
- सातारा – ₹98.53
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील सीएनजीचे दर
- अहमदनगर – ₹103.02
- अकोला – ₹99.53
- अमरावती – ₹99.78
- औरंगाबाद – ₹103.02
- भंडारा – ₹92.93
- बीड – ₹96.50
- चंद्रपूर – ₹99.00
- धुळे – ₹93.65
- गडचिरोली – ₹92.93
- गोंदिया – ₹92.93
- हिंगोली – ₹99.53
- जळगाव – ₹96.50
- जालना – ₹96.50
- कोल्हापूर – ₹96.95
- लातूर – ₹90.00
- मुंबई – ₹86.00
- नागपूर – ₹94.90
- नांदेड – ₹94.00
- नंदुरबार – ₹94.64
- नाशिक – ₹96.50
- उस्मानाबाद – ₹90.00
- पालघर – ₹79.50
- परभणी – ₹90.65
- पुणे – ₹96.50
- रायगड – ₹87.07
- रत्नागिरी – ₹90.00
- सांगली – ₹103.02
- सातारा – ₹103.02
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00
- सोलापूर – ₹93.00
- ठाणे – ₹86.00
- वर्धा – ₹99.00
- वाशीम – ₹99.53
- यवतमाळ – ₹99.78
युद्धाचा धोका कमी, पुरवठा पुन्हा सुरळीत
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चेमुळे मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे होर्मूज सामुद्रधुनीतून पुन्हा मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि एलएनजीची वाहतूक सुरू झाली आहे. पुरवठा सुरळीत झाल्याने जागतिक बाजारातील दरांवर दबाव निर्माण झाला असून त्याचा फायदा इंधन कंपन्यांना मिळत आहे.