/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्यानंतर महाराष्ट्रात काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवीन दर

Petrol- Diesel Price Today 10 July 2026: सरकारी तेल कंपन्यांनी १० जुलैसाठी पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असले तरी देशातील बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाच्या दरात मोठा बदल झालेला नाही. मात्र, काही शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ वाढ किंवा घट नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील अद्ययावत दर तपासून घेणे आवश्यक आहे. दररोज सकाळी सहा वाजता तेल कंपन्या पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, डॉलर-रुपया विनिमय दर, वाहतूक खर्च तसेच राज्य सरकारांकडून आकारला जाणारा व्हॅट आणि स्थानिक कर यांचा इंधनाच्या अंतिम किमतीवर परिणाम होत असतो. त्यामुळे प्रत्येक शहरातील दर वेगवेगळे असतात. वाहनधारकांनी इंधन भरण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासूनच निर्णय घ्यावा, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
महाराष्ट्रातही जिल्हानिहाय इंधनाच्या दरांमध्ये फरक कायम आहे. मुंबईमध्ये पेट्रोलचा दर १११.२१ रुपये, तर डिझेलचा दर ९७.८३ रुपये प्रति लिटरवर स्थिर आहे. पुण्यात पेट्रोल ११२.०२ रुपये आणि डिझेल ९८.६६ रुपये प्रति लिटर असून दोन्ही दरांमध्ये किरकोळ वाढ झाली आहे. नागपूरमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली असून पेट्रोल ११२.७८ रुपये आणि डिझेल ९९.४४ रुपये प्रति लिटर झाला आहे.
सीएनजीच्या दरांमध्येही काही ठिकाणी बदल
सीएनजीच्या दरांमध्येही काही ठिकाणी बदल झाला आहे. कोल्हापूरमध्ये सीएनजीच्या दरात सुमारे चार रुपयांहून अधिक वाढ झाली असून पालघरमध्येही किंमत वाढली आहे. मात्र ठाणेमध्ये सीएनजीचे दर कमी झाले आहेत. मुंबईमध्ये सीएनजीचा दर ८६ रुपये प्रति किलोवर कायम असून पुण्यात तो ९६.५० रुपये आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीचे आजचे दर (10 जुलै)
- अहमदनगर: पेट्रोल ₹112.02 | डिझेल ₹98.66 | सीएनजी ₹103.02
- अकोला: पेट्रोल ₹111.78 | डिझेल ₹98.48 | सीएनजी ₹99.53
- अमरावती: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹99.78
- छत्रपती संभाजीनगर : पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.36 | सीएनजी ₹103.02
- भंडारा: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹92.93
- बीड: पेट्रोल ₹113.05 | डिझेल ₹99.69 | सीएनजी ₹96.50
- बुलढाणा: पेट्रोल ₹111.78 | डिझेल ₹98.48 | सीएनजी ₹99.53
- चंद्रपूर: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹99.00
- धुळे: पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.36 | सीएनजी ₹93.65
- गडचिरोली: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹92.93
- गोंदिया: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹92.93
- मुंबई (ग्रेटर मुंबई): पेट्रोल ₹111.21 | डिझेल ₹97.83 | सीएनजी ₹86.00
- हिंगोली: पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | सीएनजी ₹99.53
- जळगाव: पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.36 | सीएनजी ₹96.50
- जालना: पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | सीएनजी ₹96.50
- कोल्हापूर: पेट्रोल ₹113.13 | डिझेल ₹99.77 | सीएनजी ₹101.00
- लातूर: पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | सीएनजी ₹90.00
- नागपूर: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹94.90
- नांदेड: पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | सीएनजी ₹94.00
- नंदुरबार: पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.36 | सीएनजी ₹94.64
- नाशिक: पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.34 | सीएनजी ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद): पेट्रोल ₹111.85 | डिझेल ₹98.52 | सीएनजी ₹90.00
- पालघर: पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.34 | सीएनजी ₹82.25
- परभणी: पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83 | सीएनजी ₹90.65
- पुणे: पेट्रोल ₹112.02 | डिझेल ₹98.66 | सीएनजी ₹96.50
- रायगड: पेट्रोल ₹111.39 | डिझेल ₹98.03 | सीएनजी ₹87.07
- रत्नागिरी: पेट्रोल ₹113.13 | डिझेल ₹99.77 | सीएनजी ₹90.00
- सांगली: पेट्रोल ₹113.03 | डिझेल ₹99.64 | सीएनजी ₹103.02
- सातारा: पेट्रोल ₹113.03 | डिझेल ₹99.64 | सीएनजी ₹103.02
- सिंधुदुर्ग: पेट्रोल ₹113.13 | डिझेल ₹99.77 | सीएनजी ₹89.00
- सोलापूर: पेट्रोल ₹111.85 | डिझेल ₹98.52 | सीएनजी ₹93.00
- ठाणे: पेट्रोल ₹111.31 | डिझेल ₹97.97 | सीएनजी ₹82.25
- वर्धा: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹99.00
- वाशीम: पेट्रोल ₹111.78 | डिझेल ₹98.48 | सीएनजी ₹99.53
- यवतमाळ: पेट्रोल ₹112.78 | डिझेल ₹99.44 | सीएनजी ₹99.78