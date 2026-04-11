  • Petrol-Diesel Price Today: गाडीची टाकी फुल करायचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

Petrol-Diesel Price Today: गाडीची टाकी फुल करायचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

Petrol-Diesel Price Today: तेल विपणन कंपन्या (OMCs) ग्राहकांना किरकोळ इंधन दरांविषयी नवीनतम माहिती मिळावी यासाठी दररोज सकाळी ६ वाजता इंधनाच्या नवीन किंमती जाहीर करतात. आज शनिवारी नेमका दर काय आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 11, 2026, 10:33 AM IST
Petrol-Diesel Price Today: गाडीची टाकी फुल करायचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

Petrol, Diesel Prices on April 11, 2026: दररोज सकाळी 6 वाजता तेल विपणन कंपन्यांकडून (Oil Marketing Companies) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले जातात. या यंत्रणेमुळे ग्राहकांना नेहमी लेटेस्ट आणि पारदर्शक दरांची माहिती मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होत असतो. आजही पश्चिम आशियातील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑइलच्या किंमतीतील चढ-उतार यांचा परिणाम बाजारावर दिसून येत आहे. मात्र 11 एप्रिल 2026 रोजी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तुलनेने स्थिर राहिल्याचे पाहायला मिळाले. सरकारकडूनही संकेत मिळत आहेत की सध्या इंधन दर मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता कमी आहे, कारण काही प्रमाणात कंपन्या स्वतः हा भार सहन करत आहेत.

प्रमुख शहरांतील आजचे पेट्रोल-डिझेल दर काय? 

दिल्लीमध्ये पेट्रोल सुमारे ₹94.77 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. मुंबईत पेट्रोल ₹103.54 आणि डिझेल ₹90.03 प्रति लिटर आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल ₹105.45 तर डिझेल ₹92.02 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.

चेन्नईमध्ये पेट्रोल ₹100.80 आणि डिझेल ₹92.39 प्रति लिटर आहे, तर बेंगळुरूमध्ये पेट्रोल ₹102.92 आणि डिझेल ₹90.99 प्रति लिटर दर आहे. भोपाळमध्ये पेट्रोल ₹106.52 आणि डिझेल ₹91.89 प्रति लिटर इतका दर नोंदवला गेला आहे.

अमृतसर, भुवनेश्वर आणि देहरादूनसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसून येत असून स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्च यांचा परिणाम या किमतींवर होतो.

मिडल ईस्टमधील तणावाचा परिणाम? 

मध्य पूर्वेत वाढत असलेला संघर्ष, विशेषतः इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असून, येथून सुमारे 20% जागतिक तेल पुरवठा होतो. त्यामुळे कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

 CNG च्या किमतीही मोठ्या बदलांशिवाय कायम

देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये सध्या स्थिरता दिसून येत आहे, त्याचबरोबर CNG च्या किमतीही मोठ्या बदलांशिवाय कायम आहेत. दररोज सकाळी 6 वाजता तेल विपणन कंपन्यांकडून (Oil Marketing Companies) इंधनाचे नवे दर जाहीर केले जातात. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम या किमतींवर होतो.

महाराष्ट्रातील CNG दर (आजचे अपडेट)

महाराष्ट्रात CNG चे दर सध्या तुलनेने स्थिर आहेत.

मुंबईमध्ये CNG ची किंमत सुमारे ₹77 प्रति किलो आहे. मागील काही दिवसांपासून या दरात मोठा बदल झालेला नाही.

पुण्यात CNG चे दर सुमारे ₹90 ते ₹92.50 प्रति किलो दरम्यान आहेत. स्थानिक कर आणि पुरवठा खर्च यामुळे येथे किंमत मुंबईपेक्षा जास्त आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता कायम असली तरी सध्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे. पुढील काही दिवसांत जागतिक परिस्थितीनुसार यामध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

DA संदर्भात Good News! सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय;...

भारत