Petrol-Diesel Price Today: गाडीची टाकी फुल करायचा विचार करताय? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

Petrol, Diesel Prices on April 11, 2026: दररोज सकाळी 6 वाजता तेल विपणन कंपन्यांकडून (Oil Marketing Companies) पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले जातात. या यंत्रणेमुळे ग्राहकांना नेहमी लेटेस्ट आणि पारदर्शक दरांची माहिती मिळते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर, डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर होत असतो. आजही पश्चिम आशियातील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑइलच्या किंमतीतील चढ-उतार यांचा परिणाम बाजारावर दिसून येत आहे. मात्र 11 एप्रिल 2026 रोजी भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तुलनेने स्थिर राहिल्याचे पाहायला मिळाले. सरकारकडूनही संकेत मिळत आहेत की सध्या इंधन दर मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता कमी आहे, कारण काही प्रमाणात कंपन्या स्वतः हा भार सहन करत आहेत.
दिल्लीमध्ये पेट्रोल सुमारे ₹94.77 प्रति लिटर आणि डिझेल ₹87.67 प्रति लिटर दराने उपलब्ध आहे. मुंबईत पेट्रोल ₹103.54 आणि डिझेल ₹90.03 प्रति लिटर आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल ₹105.45 तर डिझेल ₹92.02 प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
चेन्नईमध्ये पेट्रोल ₹100.80 आणि डिझेल ₹92.39 प्रति लिटर आहे, तर बेंगळुरूमध्ये पेट्रोल ₹102.92 आणि डिझेल ₹90.99 प्रति लिटर दर आहे. भोपाळमध्ये पेट्रोल ₹106.52 आणि डिझेल ₹91.89 प्रति लिटर इतका दर नोंदवला गेला आहे.
अमृतसर, भुवनेश्वर आणि देहरादूनसारख्या शहरांमध्येही दरांमध्ये थोडाफार फरक दिसून येत असून स्थानिक कर आणि वाहतूक खर्च यांचा परिणाम या किमतींवर होतो.
मध्य पूर्वेत वाढत असलेला संघर्ष, विशेषतः इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असून, येथून सुमारे 20% जागतिक तेल पुरवठा होतो. त्यामुळे कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.
देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये सध्या स्थिरता दिसून येत आहे, त्याचबरोबर CNG च्या किमतीही मोठ्या बदलांशिवाय कायम आहेत.
महाराष्ट्रात CNG चे दर सध्या तुलनेने स्थिर आहेत.
मुंबईमध्ये CNG ची किंमत सुमारे ₹77 प्रति किलो आहे. मागील काही दिवसांपासून या दरात मोठा बदल झालेला नाही.
पुण्यात CNG चे दर सुमारे ₹90 ते ₹92.50 प्रति किलो दरम्यान आहेत. स्थानिक कर आणि पुरवठा खर्च यामुळे येथे किंमत मुंबईपेक्षा जास्त आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता कायम असली तरी सध्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर असल्याचे चित्र आहे. पुढील काही दिवसांत जागतिक परिस्थितीनुसार यामध्ये बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.