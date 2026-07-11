/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर, राज्यात पेट्रोल-डिझेल, CNG चे दर कमी झाले?

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये काहीशी नरमाई दिसून येत असली, तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल कंपन्यांनी शनिवार, ११ जुलै २०२६ रोजीही इंधनाचे दर पूर्ववत ठेवले असून २५ मे २०२६ नंतर दरात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. दरम्यान, संयुक्त अरब अमिरातीत (UAE) कच्च्या तेलाच्या उत्पादनाने विक्रमी पातळी गाठल्याने जागतिक बाजारात पुरवठा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे ब्रेंट आणि डब्ल्यूटीआय (WTI) या दोन्ही प्रमुख क्रूड बेंचमार्कच्या किमतींमध्ये काहीशी घसरण झाली आहे.
यंदा मे महिन्यात पश्चिम बंगालसह पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर अवघ्या ११ दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत चार टप्प्यांत वाढ करण्यात आली होती.
यूएईच्या उत्पादनामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारात दिलासा
अमेरिका-इराण संघर्षानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या (IEA) ताज्या अहवालानुसार, संयुक्त अरब अमिरातीने जून महिन्यात दररोज सुमारे ४.१ दशलक्ष (मिलियन) बॅरल कच्च्या तेलाचे उत्पादन केले असून हा देशाच्या इतिहासातील सर्वाधिक आकडा आहे. मे महिन्यात हे उत्पादन सुमारे ३.३ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन होते. उत्पादन वाढल्यामुळे जागतिक बाजारात पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा निर्माण झाली असून त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव आला आहे.
शुक्रवारी व्यवहार संपताना ब्रेंट क्रूडची किंमत ०.३८ टक्क्यांनी घसरून ७६.०१ डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाली, तर डब्ल्यूटीआय (WTI) क्रूड ०.९३ टक्क्यांनी घसरून ७१.४१ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा परिणाम देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांवरही झाला आहे. जपानी ब्रोकरेज संस्था नोमुराच्या अंदाजानुसार, जून तिमाहीत एचपीसीएल (HPCL), बीपीसीएल (BPCL) आणि आयओसीएल (IOCL) या तिन्ही कंपन्यांना मिळून सुमारे ₹४७,७०० कोटींचा EBITDA तोटा सहन करावा लागू शकतो.
अंदाजानुसार—
इतका संभाव्य तोटा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये काहीशी स्थिरता दिसत असली, तरी देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. पुढील काही दिवस जागतिक बाजारातील हालचाली आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरच इंधन दरांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.