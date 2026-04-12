Petrol Diesel Price Today: दिल्ली ते मुंबई प्रत्येक महत्त्वाच्या शहरातील आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर तपासा

Petrol Diesel Price Today 12 April: विकेंडला कुठे बाहेर जायचं असेल तर त्याआधी जाणून घेऊयात की पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्वस्त झाले आहेत की वाढले आहेत? दिल्ली ते मुंबई पर्यंतचे नवीनतम दर तपासा.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 12, 2026, 09:50 AM IST
What are Today's Petrol Diesel CNG Price on 12 April 2026: आजच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन आयुष्याशी थेट जोडलेले आहेत. इंधन महागलं की वाहतूक खर्च वाढतो, त्याचा परिणाम अन्नपदार्थांपासून इतर वस्तूंपर्यंत सर्वच गोष्टींवर होतो. ज्यामुळे दैनंदिन वस्तू महाग होतात. यामुळे लोकांना आपला खर्च सांभाळणे कठीण होते. त्यामुळेच दररोज बदलणाऱ्या इंधन दरांकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. 12 एप्रिल 2026 रोजी देशातील विविध शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कसे आहेत, यावर एक नजर टाकूयात. यासोबत CNG चेही दर जाणून घ्या... 

देशातील प्रमुख शहरांतील आजचे दर

  • नवी दिल्ली – पेट्रोल ₹94.77, डिझेल ₹87.67
  • कोलकाता – पेट्रोल ₹105.45, डिझेल ₹92.02
  • मुंबई – पेट्रोल ₹103.54, डिझेल ₹90.03
  • चेन्नई – पेट्रोल ₹100.85, डिझेल ₹92.40
  • गुरुग्राम – पेट्रोल ₹95.42, डिझेल ₹87.88
  • नोएडा – पेट्रोल ₹95.05, डिझेल ₹88.19
  • बेंगळुरू – पेट्रोल ₹102.92, डिझेल ₹90.99
  • भुवनेश्वर – पेट्रोल ₹101.11, डिझेल ₹92.69
  • चंदीगड – पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45
  • हैदराबाद – पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70
  • जयपूर – पेट्रोल ₹104.62, डिझेल ₹90.12
  • लखनऊ – पेट्रोल ₹94.70, डिझेल ₹87.83
  • पटना – पेट्रोल ₹105.43, डिझेल ₹91.67

या दरांवरून स्पष्ट होते की आजही इंधनाच्या किंमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. काही आठवड्यांपासून दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

महाराष्ट्रातील CNG दर

महाराष्ट्रातही पर्यायी इंधन म्हणून CNG चा वापर वाढत आहे. 12 एप्रिल 2026 रोजीचे अंदाजे CNG दर खालीलप्रमाणे आहेत:

  • मुंबई – सुमारे ₹76 ते ₹79 प्रति किलो
  • ठाणे / नवी मुंबई – सुमारे ₹76 ते ₹79 प्रति किलो
  • पुणे – सुमारे ₹80 ते ₹83 प्रति किलो
  • नाशिक – सुमारे ₹82 ते ₹85 प्रति किलो

(दर स्थानिक कर आणि वितरणानुसार थोडेफार बदलू शकतात.)

दर स्थिर का आहेत?

अलीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये काही प्रमाणात घट झाली आहे. विशेषतः अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी झाल्यानंतर तेलाचे दर घसरले. तरीसुद्धा भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर लगेच कमी झालेले दिसत नाहीत. यामागे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी तेल कंपन्या जसे की IOCL आणि BPCL या सध्या दर स्थिर ठेवण्याच्या भूमिकेत आहेत. महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि जागतिक परिस्थिती स्थिर राहते का यावर लक्ष ठेवणे, हे त्यामागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

सामान्य नागरिकांवर परिणाम

इंधन दर स्थिर असले तरी ते अजूनही तुलनेने उच्च पातळीवर आहेत. त्यामुळे प्रवास, वाहतूक आणि रोजच्या गरजांच्या वस्तूंच्या किमतींवर त्याचा परिणाम कायम आहे. मात्र, दर वाढले नसल्याने लोकांना थोडासा दिलासा मिळत आहे.

एकंदरीत, आज 12 एप्रिल 2026 रोजी पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल दिसत नाही. पुढील काही दिवसांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचालींवरून दर कमी होण्याची शक्यता आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

