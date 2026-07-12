/Petrol Diesel Price: विकेंडला गाडीने फिरायला जायचा प्लॅन करताय? आधी जाणून घ्या महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत घसरण झाली असली तरी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 13 जुलै रोजीही सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी इंधनाचे दर स्थिर ठेवले आहेत.
कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण का झाली?
शुक्रवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 76.24 डॉलर, तर WTI क्रूडचा दर 72.04 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाला. पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची शक्यता आणि अमेरिका-इराण यांच्यात युद्धविराम व शांतता चर्चांबाबत सकारात्मक संकेत मिळाल्याने तेलाच्या किमतीत नरमाई आली.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) ऊर्जा वाहतुकीचे मार्ग पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच अमेरिकेने इराणच्या प्रमुख ऊर्जा प्रकल्पांवर थेट कारवाई टाळल्यामुळे जागतिक बाजारातील गुंतवणूकदारांची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली आहे.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का?
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते की, सध्या देशांतर्गत इंधनाच्या किमती कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. दरम्यान, OPEC+ देशांनी ऑगस्ट 2026 पासून दररोज 1.88 लाख बॅरल अतिरिक्त तेल उत्पादन करण्याची घोषणा केली आहे. गेल्या चार महिन्यांत अमेरिका-इराण तणावामुळे भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ झाली असून, या कालावधीत इंधन जवळपास 7.5 ते 8 रुपये प्रति लिटरने महागले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर
- मुंबई – ₹111.21
- ठाणे – ₹111.31
- पुणे – ₹111.21
- नवी मुंबई (ग्रेटर मुंबई) – ₹111.21
- रायगड – ₹111.21
- रत्नागिरी – ₹111.21
- सातारा – ₹111.21
- पालघर – ₹112.04
- धुळे – ₹112.20
- जळगाव – ₹112.20
- नाशिक – ₹112.20
- लातूर – ₹112.61
- अहमदनगर – ₹113.05
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹113.05
- बीड – ₹113.05
- अकोला – ₹113.17
- अमरावती – ₹113.17
- भंडारा – ₹113.17
- चंद्रपूर – ₹113.17
- गडचिरोली – ₹113.17
- गोंदिया – ₹113.17
- हिंगोली – ₹113.17
- नागपूर – ₹113.17
- नांदेड – ₹113.17
- परभणी – ₹113.17
- वर्धा – ₹113.17
- वाशीम – ₹113.17
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील डिझेलचे दर
- मुंबई – ₹97.83
- पुणे – ₹97.83
- रायगड – ₹97.83
- रत्नागिरी – ₹97.83
- सातारा – ₹97.83
- ठाणे – ₹97.97
- पालघर – ₹98.66
- कोल्हापूर – ₹98.51
- सांगली – ₹98.51
- सिंधुदुर्ग – ₹98.51
- सोलापूर – ₹98.51
- धुळे – ₹98.85
- जळगाव – ₹98.85
- नंदुरबार – ₹98.85
- नाशिक – ₹98.85
- लातूर – ₹99.21
- उस्मानाबाद – ₹99.21
- अहमदनगर – ₹99.69
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹99.69
- बीड – ₹99.69
- अकोला – ₹99.83
- अमरावती – ₹99.83
- भंडारा – ₹99.83
- चंद्रपूर – ₹99.83
- गडचिरोली – ₹99.83
- गोंदिया – ₹99.83
- हिंगोली – ₹99.83
- नागपूर – ₹99.83
- नांदेड – ₹99.83
- परभणी – ₹99.83
- वर्धा – ₹99.83
- वाशीम – ₹99.83
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांतील CNG चे दर
- मुंबई – ₹86.00 प्रति किलो
- ठाणे – ₹82.25 प्रति किलो
- पालघर – ₹82.25 प्रति किलो
- रायगड – ₹87.07 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹89.00 प्रति किलो
- लातूर – ₹90.00 प्रति किलो
- उस्मानाबाद – ₹90.00 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹90.00 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- भंडारा – ₹92.93 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹92.93 प्रति किलो
- गोंदिया – ₹92.93 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93.00 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- नांदेड – ₹94.00 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹94.64 प्रति किलो
- नागपूर – ₹94.90 प्रति किलो
- बीड – ₹96.50 प्रति किलो
- जळगाव – ₹96.50 प्रति किलो
- जालना – ₹96.50 प्रति किलो
- नाशिक – ₹96.50 प्रति किलो
- पुणे – ₹96.50 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹99.00 प्रति किलो
- वर्धा – ₹99.00 प्रति किलो
- अकोला – ₹99.53 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹99.53 प्रति किलो
- वाशीम – ₹99.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹99.78 प्रति किलो
- यवतमाळ – ₹99.78 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹101.00 प्रति किलो
- अहमदनगर – ₹103.02 प्रति किलो
- छत्रपती संभाजीनगर– ₹103.02 प्रति किलो
- सांगली – ₹103.02 प्रति किलो
- सातारा – ₹103.02 प्रति किलो
देशांतर्गत इंधनाचे दर सध्या स्थिर असले तरी जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, OPEC+ चे उत्पादन धोरण आणि पश्चिम आशियातील घडामोडी यावर आगामी काळातील दरवाढ किंवा दरकपात अवलंबून असणार आहे.