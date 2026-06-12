/Petrol Diesel Price Today: आज इंधन भरणे स्वस्त पडेल की महाग? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price Today 12 June 2026: आज वाहनात इंधन भरण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासून घेणे फायद्याचे ठरेल. १२ जून रोजी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये किरकोळ चढ-उतार दिसून आले आहेत. काही ठिकाणी दर स्थिर राहिले असले तरी काही शहरांमध्ये किंचित वाढ किंवा घट नोंदवली गेली आहे.
मुंबईत पेट्रोलचा दर लिटरमागे ₹111.18 वर स्थिर आहे. मात्र राज्यातील काही शहरांमध्ये दर कमी झाले आहेत. नाशिकमध्ये पेट्रोलच्या किमतीत सर्वाधिक ₹0.89 ची घट झाली असून पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर आणि अहमदनगरमध्येही दर घसरले आहेत. दुसरीकडे जळगाव, अमरावती, नांदुरबार आणि सातारा येथे पेट्रोल महागले आहे.
मुंबई – ₹111.18 प्रति लिटर
ठाणे – ₹111.25 प्रति लिटर
पुणे – ₹111.49 प्रति लिटर
नाशिक – ₹111.53 प्रति लिटर
नागपूर – ₹111.69 प्रति लिटर
सिंधुदुर्ग – ₹113.23 प्रति लिटर
जालना – ₹113.21 प्रति लिटर
बीड, लातूर, हिंगोली – ₹113.17 प्रति लिटर
परभणी – ₹113.16 प्रति लिटर
गोंदिया – ₹113.11 प्रति लिटर
डिझेलच्या किमतींमध्येही आज मिश्र चित्र दिसून आले. नाशिकमध्ये डिझेल ₹0.84 ने स्वस्त झाले, तर पुणे, सोलापूर आणि औरंगाबादमध्येही किंमती कमी झाल्या. जळगाव, अमरावती आणि नांदुरबारमध्ये मात्र डिझेलचे दर वाढले आहेत.
मुंबई – ₹97.83 प्रति लिटर
ठाणे – ₹97.89 प्रति लिटर
पुणे – ₹98.15 प्रति लिटर
नाशिक – ₹98.21 प्रति लिटर
रायगड – ₹98.32 प्रति लिटर
सिंधुदुर्ग – ₹99.88 प्रति लिटर
जालना – ₹99.87 प्रति लिटर
बीड, लातूर, नांदेड, परभणी – ₹99.83 प्रति लिटर
हिंगोली – ₹99.82 प्रति लिटर
गोंदिया – ₹99.75 प्रति लिटर
सीएनजीच्या किमती बहुतेक शहरांमध्ये स्थिर राहिल्या आहेत. मात्र अकोला, अमरावती, भंडारा आणि नांदुरबार येथे लक्षणीय वाढ झाली आहे. मुंबई आणि ठाण्यात सीएनजीचा दर ₹86 प्रति किलो कायम आहे.
पालघर – ₹79.50 प्रति किलो
सिंधुदुर्ग – ₹83.65 प्रति किलो
रायगड – ₹84.00 प्रति किलो
हिंगोली, वाशीम, यवतमाळ – ₹84.95 प्रति किलो
अमरावती – ₹99.78 प्रति किलो
अकोला – ₹99.53 प्रति किलो
पुणे – ₹96.50 प्रति किलो
जालना – ₹96.50 प्रति किलो
बीड – ₹96.50 प्रति किलो
राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये दरातील बदल अत्यल्प असल्याने वाहनचालकांवर त्याचा मोठा परिणाम होणार नाही. मात्र नाशिक, पुणे आणि औरंगाबादसारख्या शहरांमध्ये पेट्रोल-डिझेल काही प्रमाणात स्वस्त झाल्याने वाहनधारकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे.