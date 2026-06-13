Petrol Diesel Price Today 13 June : पेट्रोल डिझेलचे नवीन दर जाहीर, 'या' शहरांमधील इंधनाच्या किंमतीत बदल, जाणून घ्या आजचे दर

Petrol Diesel Price Today 13 June 2026 : इराणमध्ये सुरु असलेला संघर्ष आणि होर्मुज जलडमरूमध्यजवळ वाढत्या तणावामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये चढ उतार पाहायला मिळतेय. यामध्ये सरकारी आदेशानुसार सरकारने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई केली असून, त्यांना त्यांच्या इंधनाची गरज 'बल्क सेल पॉइंट्स'वरून (मोठ्या प्रमाणात विक्री करणाऱ्या केंद्रांवरून) पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये चढ उतारांचा परिणाम देशातील अनेक शहरांमधील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर झाला आहे. शनिवारी सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या इंधनाच्या दरांवरून असे दिसून येतं की विविध ठिकाणी इंधनाच्या दरांमध्ये वाढ आणि घट झाली आहे. दरम्यान, कच्च्या तेलाची किंमत घसरून सुमारे 87 डॉलर्सवर आली आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांनुसार गौतम बुद्ध नगरमध्ये पेट्रोल 22 पैशांनी महाग झालं असून त्याची किंमत 101.92 रुपये लिटर झाली आहे. तर डिझेलमध्ये 21 पैशांनी वाढ झाली असून त्याची किंमत 95.37 रुपये लीटर एवढी झाली आहे. हरियाणाची राजधानी गुरुग्राममध्ये पेट्रोल 16 पैशांनी स्वस्त होऊन 102.77 रुपये लिटरने विकलं जात आहे. तर डिझेलमध्ये 14 पैशांची स्वस्त झालं असून 95.44 रुपये लीटर पर्यंत पोहोचला आहे. बिहारची राजधानी पाटणामध्ये पेट्रोलचे दर 11 पैशांनी वाढून 113.65 रुपये प्रति लिटर झाले आहेत, तर डिझेल 14 पैशांनी महाग होऊन 99.36 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.
कच्च्या तेलाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर गेल्या 24 तासांमध्ये किंमतीत आणखी घट झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत 'ब्रेंट क्रूड'च्या किंमतीत सुमारे 2 डॉलर्सची घसरण होऊन त्याची किंमत प्रति बॅरल 87.33 डॉलर्सवर आली आहे. 'डब्ल्यूटीआय' (WTI) दरांमध्येही घट झाली असून जागतिक बाजारपेठेत त्याची किंमत आता प्रति बॅरल 84.88 डॉलर्स इतकी आहे. 13 जून रोजी गुरुग्राम, नोएडा आणि पटना या शहरांमध्ये सुद्धा पेट्रोल डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल झाला आहे. गुरुग्राममध्ये पेट्रोल 102.77 रुपये आणि डिझेल 95.44 रुपये प्रति लीटर झालं आहे. नोएडामध्ये पेट्रोल 101.92 रुपये आणि डिझेल 95.37 रुपये प्रति लीटर झालं आहे. पटनामध्ये पेट्रोल 113.65 रुपये आणि डिझेल 99.36 रुपये प्रति लीटर झालं आहे.
शहर पेट्रोलची किंमत (प्रति लीटर) डिझेलची किंमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
रांची 105.93 रुपये 101.06 रुपये
जयपुर 112.66 रुपये 97.78 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपये 84.56 रुपये