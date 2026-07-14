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Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाने 85 डॉलरचा टप्पा ओलांडला, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? महाराष्ट्रातील ताजे भाव जाणून घ्या

Petrol Diesel Price Today 14 July 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवर नेमका काय बदल झाला आहे? आणि आजचा राज्यातील नेमके पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर काय आहेत हे जाणून घ्या.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 14, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:07 AM IST
Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाने 85 डॉलरचा टप्पा ओलांडला, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? महाराष्ट्रातील ताजे भाव जाणून घ्या
Image Credit: आजचे महाराष्ट्रातील प्रत्येक राज्यातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर (Photo Credit: PTI)

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाने 85 डॉलरचा टप्पा ओलांडला, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? महाराष्ट्रातील ताजे भाव जाणून घ्या
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