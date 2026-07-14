/Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाने 85 डॉलरचा टप्पा ओलांडला, पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले? महाराष्ट्रातील ताजे भाव जाणून घ्या

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असली तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 14 जुलै 2026 रोजीचे इंधनाचे दर जाहीर केले असून, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पूर्ववत ठेवण्यात आल्या आहेत. मे महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या दरवाढीनंतर इंधनाचे दर स्थिर आहेत. भारतीय तेल निगम (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या कंपन्या दररोज सकाळी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपयाच्या विनिमय दराचा आढावा घेऊन इंधनाचे दर निश्चित करतात.
कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी उसळी
मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचा भाव प्रति बॅरल 85 डॉलरच्या पुढे गेला. महिनाभरानंतर प्रथमच हा स्तर पार झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची आणि इराणच्या काही बंदरांवर पुन्हा नौदल निर्बंध लावण्याची घोषणा केल्यानंतर बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळाली. ब्रेंट क्रूडमध्ये सुमारे 2.14 टक्क्यांची वाढ होऊन तो 85.11 डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचला. तर अमेरिकेचा WTI क्रूड 79.91 डॉलर प्रति बॅरलवर बंद झाला.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर
- अहमदनगर: ₹112.41
- अकोला: ₹111.78
- अमरावती: ₹112.17
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹112.08
- भंडारा: ₹112.81
- बीड: ₹113.05
- बुलढाणा: ₹112.63
- चंद्रपूर: ₹112.58
- धुळे: ₹112.19
- गडचिरोली: ₹112.95
- गोंदिया: ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई: ₹111.21
- हिंगोली: ₹113.17
- जळगाव: ₹112.54
- जालना: ₹113.21
- कोल्हापूर: ₹112.60
- लातूर: ₹113.03
- मुंबई: ₹111.21
- नागपूर: ₹111.72
- नांदेड: ₹113.18
- नंदुरबार: ₹112.48
- नाशिक: ₹112.44
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹112.45
- पालघर: ₹112.04
- परभणी: ₹113.17
- पुणे: ₹112.02
- रायगड: ₹111.46
- रत्नागिरी: ₹113.17
- सांगली: ₹112.44
- सातारा: ₹113.03
- सिंधुदुर्ग: ₹113.17
- सोलापूर: ₹111.85
- ठाणे: ₹111.38
- वर्धा: ₹111.76
- वाशीम: ₹112.63
- यवतमाळ: ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर
- अहमदनगर: ₹99.06
- अकोला: ₹98.48
- अमरावती: ₹98.85
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹98.72
- भंडारा: ₹99.47
- बीड: ₹99.69
- बुलढाणा: ₹99.28
- चंद्रपूर: ₹99.26
- धुळे: ₹98.84
- गडचिरोली: ₹99.61
- गोंदिया: ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई: ₹97.83
- हिंगोली: ₹99.83
- जळगाव: ₹99.17
- जालना: ₹99.87
- कोल्हापूर: ₹99.25
- लातूर: ₹99.66
- मुंबई: ₹97.83
- नागपूर: ₹98.38
- नांदेड: ₹99.83
- नंदुरबार: ₹99.13
- नाशिक: ₹99.05
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹99.11
- पालघर: ₹98.66
- परभणी: ₹99.83
- पुणे: ₹98.66
- रायगड: ₹98.11
- रत्नागिरी: ₹99.83
- सांगली: ₹99.11
- सातारा: ₹99.64
- सिंधुदुर्ग: ₹99.83
- सोलापूर: ₹98.52
- ठाणे: ₹98.02
- वर्धा: ₹98.46
- वाशीम: ₹99.28
- यवतमाळ: ₹99.83
- अहमदनगर: ₹103.02
- अकोला: ₹99.53
- अमरावती: ₹99.78
- छत्रपती संभाजी नगर: ₹103.02
- भंडारा: ₹92.93
- बीड: ₹96.50
- चंद्रपूर: ₹99.00
- धुळे: ₹93.65
- गडचिरोली: ₹92.93
- गोंदिया: ₹92.93
- हिंगोली: ₹99.53
- जळगाव: ₹96.50
- जालना: ₹96.50
- कोल्हापूर: ₹101.00
- लातूर: ₹90.00
- मुंबई: ₹86.00
- नागपूर: ₹94.90
- नांदेड: ₹94.00
- नंदुरबार: ₹94.64
- नाशिक: ₹96.50
- धाराशिव (उस्मानाबाद): ₹90.00
- पालघर: ₹82.25
- परभणी: ₹90.65
- पुणे: ₹96.50
- रायगड: ₹87.07
- रत्नागिरी: ₹90.00
- सांगली: ₹103.02
- सातारा: ₹103.02
- सिंधुदुर्ग: ₹89.00
- सोलापूर: ₹93.00
- ठाणे: ₹82.25
- वर्धा: ₹99.00
- वाशीम: ₹99.53
- यवतमाळ: ₹99.78
जागतिक घडामोडींमुळे बाजारावर दबाव
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव, तसेच अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या विविध घोषणांमुळे ऊर्जा बाजारात अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या किमतीत वेगाने वाढ झाली असून, आगामी काळातही बाजाराची नजर जागतिक घडामोडींवर राहणार आहे.