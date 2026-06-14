/Petrol Diesel Price Today: घराबाहेर पडण्यापूर्वी जाणून घ्या आपल्या शहरातील आजचे इंधन दर

Petrol Diesel Price Today 14 June 2026: देशातील तेल कंपन्यांनी आज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती आणि स्थानिक कररचना यांचा विचार करून हे दर निश्चित केले जातात. आज बहुतांश शहरांमध्ये इंधनाच्या किंमती स्थिर राहिल्या असल्या तरी काही भागांत किरकोळ चढ-उतार दिसून आले आहेत.
मे 2022 नंतर केंद्र सरकार आणि अनेक राज्यांनी इंधनावरील करांमध्ये कपात केली. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये तुलनेने स्थिरता दिसून येत आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत चढ-उतार होत असले तरी त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर मर्यादित प्रमाणात दिसून आला आहे.
Indian Oil ग्राहकांनी शहराचा कोड लिहून "RSP" सह 9224992249 या क्रमांकावर SMS पाठवावा.
BPCL ग्राहकांनी "RSP" लिहून 9223112222 या क्रमांकावर संदेश पाठवावा.
HPCL ग्राहकांनी "HP Price" लिहून 9222201122 या क्रमांकावर SMS पाठवावा.
दररोज सकाळी अद्ययावत होणाऱ्या इंधन दरांची माहिती घेतल्यास वाहनधारकांना खर्चाचे योग्य नियोजन करता येते.