  Petrol Diesel Price 15 April: तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव 100 पार? जाणून घ्या आजचे इंधनाचे दर

Petrol Diesel Price Today 15 April 2026 Updated: आज सकाळी, 15 एप्रिल २०२६ रोजी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरातील चढउतार होत आहे. याचा परिणाम आजच्या दरांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येत आहे. आजचे तुमच्या शहरातील नेमके पेट्रोल-डिझेलचे दर काय आहेत याबद्दल अधिक जाणून घ्या. सोबत CNG चेही दर जाणून घेऊयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 15, 2026, 10:52 AM IST
Petrol-Diesel, CNG Price Today 15 April 2026: आज 15 एप्रिल 2026 च्या सकाळी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) दरांमध्ये सुरू असलेल्या हालचाल आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यांचा थेट परिणाम आजच्या इंधन दरांवर दिसून येत आहे. काही शहरांमध्ये किंमती स्थिर आहेत, तर काही ठिकाणी दर अजूनही उच्च पातळीवर टिकून आहेत. मिडल ईस्टमधील तणावामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. अमेरिका आणि ईरान यांच्यातील तणाव आणि होर्मुझ स्ट्रेट परिसरातील घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाचा दर 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने जागतिक स्तरावर चिंता वाढली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आयात करतो, त्यामुळे अशा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा थेट परिणाम देशातील दरांवर होतो.

आज किंमतींमध्ये बदल?

तरीही आजची दिलासादायक बाब म्हणजे पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारनेही या परिस्थितीत देशांतर्गत पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी निर्यात धोरणात बदल केला आहे. डिझेल आणि एटीएफ (हवाई इंधन)वरील निर्यात शुल्क वाढवण्यात आले असून, त्यामुळे देशांतर्गत बाजाराला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचा उद्देश स्थानिक बाजारात इंधनाची उपलब्धता कायम ठेवणे आणि अचानक किंमतवाढ रोखणे हा आहे.

काय आहेत आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर? 

आजच्या दरांनुसार दिल्लीत पेट्रोल 94.72 रुपये आणि डिझेल 87.62 रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 104.21 रुपये आणि डिझेल 92.15 रुपये दराने विकले जात आहे. कोलकात्यात पेट्रोल 103.94 रुपये तर डिझेल 90.76 रुपये आहे. चेन्नईत पेट्रोल 100.75 रुपये आणि डिझेल 92.34 रुपये दर नोंदवले गेले आहेत. इतर शहरांमध्येही दर वेगवेगळे दिसून येत आहेत. हैदराबादमध्ये पेट्रोल 107.46 रुपये आणि डिझेल 95.70 रुपये इतका आहे, जो देशातील तुलनेने जास्त दरांपैकी एक आहे. त्याचवेळी चंदीगडमध्ये पेट्रोल 94.30 रुपये आणि डिझेल 82.45 रुपये इतका कमी दर नोंदवला गेला आहे, तर पटण्यात पेट्रोल 105.58 रुपये आणि डिझेल 93.80 रुपये इतका आहे.

महत्त्वाच्या शहरातील दर 

  • दिल्ली: पेट्रोल ₹94.72, डिझेल ₹87.62
  • मुंबई: पेट्रोल ₹104.21, डिझेल ₹92.15
  • कोलकाता: पेट्रोल ₹103.94, डिझेल ₹90.76
  • चेन्नई: पेट्रोल ₹100.75, डिझेल ₹92.34
  • अहमदाबाद: पेट्रोल ₹94.49, डिझेल ₹90.17
  • बेंगळुरू: पेट्रोल ₹102.92, डिझेल ₹89.02
  • हैदराबाद: पेट्रोल ₹107.46, डिझेल ₹95.70
  • जयपूर: पेट्रोल ₹104.72, डिझेल ₹90.21
  • लखनऊ: पेट्रोल ₹94.69, डिझेल ₹87.80
  • पुणे: पेट्रोल ₹104.04, डिझेल ₹90.57
  • चंदीगड: पेट्रोल ₹94.30, डिझेल ₹82.45
  • इंदूर: पेट्रोल ₹106.48, डिझेल ₹91.88
  • पटना: पेट्रोल ₹105.58, डिझेल ₹93.80
  • सुरत: पेट्रोल ₹95.00, डिझेल ₹89.00
  • नाशिक: पेट्रोल ₹95.50, डिझेल ₹89.50

तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती तात्पुरती दिलासा देणारी असली तरी जागतिक बाजारातील अस्थिरता कायम राहिल्यास भविष्यात इंधन दर पुन्हा वाढू शकतात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींवर पुढील काळात लक्ष ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

इतर बातम्या

ठाकरेंच्या शिवसेनेत मोठा खांदेपालट होणार? आदित्य ठाकरेंकडे...

महाराष्ट्र बातम्या