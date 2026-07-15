/Petrol-Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या दरात सलग तिसऱ्या दिवशी वाढ; महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर वाढले?

Petrol Diesel Price Today 15 July 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ सुरू असली, तरी देशांतर्गत इंधन दरांमध्ये आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे दर कालप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारात अस्थिरता कायम आहे. पुरवठा खंडित होण्याच्या शक्यतेमुळे ब्रेंट क्रूड आणि WTI या दोन्ही कच्च्या तेलाच्या बेंचमार्कमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी तेजी दिसून आली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती का वाढत आहेत?
मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढती अनिश्चितता यामुळे जागतिक बाजारात तेलपुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. त्यामुळे ब्रेंट क्रूडचा दर 86 डॉलर प्रति बॅरलच्या जवळ, तर WTI 80 डॉलरच्या पुढे व्यवहार करत आहे. मागील दोन सत्रांत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये जवळपास 11 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.41
- अकोला – ₹111.78
- अमरावती – ₹112.17
- छत्रपती संभाजीनगर – ₹112.08
- भंडारा – ₹112.81
- बीड – ₹113.05
- बुलढाणा – ₹112.63
- चंद्रपूर – ₹112.58
- धुळे – ₹112.19
- गडचिरोली – ₹112.95
- गोंदिया – ₹113.04
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.21
- हिंगोली – ₹113.17
- जळगाव – ₹112.54
- जालना – ₹113.21
- कोल्हापूर – ₹112.60
- लातूर – ₹113.03
- मुंबई – ₹111.21
- नागपूर – ₹111.72
- नांदेड – ₹113.18
- नंदुरबार – ₹112.48
- नाशिक – ₹112.44
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹112.45
- पालघर – ₹112.04
- परभणी – ₹113.17
- पुणे – ₹112.02
- रायगड – ₹111.46
- रत्नागिरी – ₹113.17
- सांगली – ₹112.44
- सातारा – ₹113.03
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17
- सोलापूर – ₹111.85
- ठाणे – ₹111.38
- वर्धा – ₹111.76
- वाशीम – ₹112.63
- यवतमाळ – ₹113.17
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (प्रति लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.06
- अकोला – ₹98.48
- अमरावती – ₹98.85
- छत्रपती संभाजीनगर– ₹98.72
- भंडारा – ₹99.47
- बीड – ₹99.69
- बुलढाणा – ₹99.28
- चंद्रपूर – ₹99.26
- धुळे – ₹98.84
- गडचिरोली – ₹99.61
- गोंदिया – ₹99.66
- ग्रेटर मुंबई – ₹97.83
- हिंगोली – ₹99.83
- जळगाव – ₹99.17
- जालना – ₹99.87
- कोल्हापूर – ₹99.25
- लातूर – ₹99.66
- मुंबई – ₹97.83
- नागपूर – ₹98.38
- नांदेड – ₹99.83
- नंदुरबार – ₹99.13
- नाशिक – ₹99.05
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹99.11
- पालघर – ₹98.66
- परभणी – ₹99.83
- पुणे – ₹98.66
- रायगड – ₹98.11
- रत्नागिरी – ₹99.83
- सांगली – ₹99.11
- सातारा – ₹99.64
- सिंधुदुर्ग – ₹99.83
- सोलापूर – ₹98.52
- ठाणे – ₹98.02
- वर्धा – ₹98.46
- वाशीम – ₹99.28
- यवतमाळ – ₹99.83
महाराष्ट्रातील CNG चे दर (प्रति किलो)
अहमदनगर – ₹103.02
अकोला – ₹99.53
अमरावती – ₹99.78
छत्रपती संभाजीनगर – ₹103.02
भंडारा – ₹92.93
बीड – ₹96.50
चंद्रपूर – ₹99.00
धुळे – ₹93.65
गडचिरोली – ₹92.93
गोंदिया – ₹92.93
हिंगोली – ₹99.53
जळगाव – ₹96.50
जालना – ₹96.50
कोल्हापूर – ₹101.00 (₹4.05 वाढ)
लातूर – ₹90.00
मुंबई – ₹86.00
नागपूर – ₹94.90
नांदेड – ₹94.00
नंदुरबार – ₹94.64
नाशिक – ₹96.50
धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹90.00
पालघर – ₹82.25 (₹2.75 वाढ)
परभणी – ₹90.65
पुणे – ₹96.50
रायगड – ₹87.07
रत्नागिरी – ₹90.00
सांगली – ₹103.02
सातारा – ₹103.02
सिंधुदुर्ग – ₹89.00
सोलापूर – ₹93.00
ठाणे – ₹82.25 (₹3.75 घट)
वर्धा – ₹99.00
वाशीम – ₹99.53
यवतमाळ – ₹99.78