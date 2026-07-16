/Petrol-Diesel Rate Today: आजपासून टॅक्समध्ये मोठे बदल, वाढणार पेट्रोल-डिझेल? जाणून घ्या महाराष्ट्रातील ताजे दर

देशभरातील वाहनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी म्हणजे गुरुवारीही पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) सकाळी ६ वाजता जाहीर केलेल्या दरानुसार इंधनाच्या किमती स्थिर आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असतानाच केंद्र सरकारने इंधन निर्यातीवरील विंडफॉल करात महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
अमेरिका-इराणमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर प्रति लिटर ८.५० रुपयांवरून १५.५० रुपये इतका वाढवला आहे. तसेच एअर टर्बाइन फ्युएल (ATF) वरील करही ७.५० रुपयांवरून १४.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. दुसरीकडे पेट्रोल निर्यातीवरील शुल्कात दिलासा देत तो ४ रुपयांवरून २.५० रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे.
सरकारी दरांनुसार दिल्लीमध्ये पेट्रोल १०२.१२ रुपये तर डिझेल ९५.२० रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. गाझियाबादमध्ये पेट्रोलचा दर १०१.८८ रुपये आणि डिझेलचा दर ९५.३६ रुपये प्रति लिटर आहे.
दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले जातात. स्थानिक कर, व्हॅट आणि वाहतूक खर्चामुळे प्रत्येक शहरातील इंधनाचे दर वेगवेगळे असू शकतात.