/Petrol Diesel Price: कच्च्या तेलाच्या दरात घसरण, इंधनदर भाव कमी होणार? महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे भाव जाहीर

Petrol Diesel Price Today 16 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत नरमाई दिसून येत असली तरी देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तेल विपणन कंपन्यांनी १६ जून २०२६ रोजीचे इंधनदर जाहीर केले असून महाराष्ट्रातील बहुतांश शहरांमध्ये दर स्थिर किंवा किरकोळ चढ-उतारांसह कायम आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या शांतता करारानंतर तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतूक पूर्ववत झाल्यामुळे जागतिक बाजारातील पुरवठ्यावरील ताण कमी झाला आहे. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमती खाली आल्या आहेत. मात्र, देशांतर्गत किरकोळ इंधनदरांमध्ये अद्याप कोणतीही कपात झालेली नाही.
प्रमुख शहरांतील पेट्रोलचे दर
महाराष्ट्रात सिंधुदुर्गमध्ये पेट्रोलचा दर सर्वाधिक ११३.२३ रुपये प्रतिलिटर इतका नोंदवला गेला आहे. जालना, बीड, लातूर, हिंगोली, नांदेड आणि परभणी या शहरांमध्येही पेट्रोल ११३ रुपयांच्या आसपास आहे. दुसरीकडे, मुंबईत पेट्रोल १११.१८ रुपये, ठाण्यात १११.२५ रुपये, पुण्यात १११.४९ रुपये, नाशिकमध्ये १११.५३ रुपये आणि नागपुरात १११.६९ रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जात आहे.
महाराष्ट्रातील पेट्रोल व डिझेल दर (१६ जून २०२६)
- अहमदनगर – पेट्रोल ₹111.75 | डिझेल ₹98.42
- अकोला – पेट्रोल ₹111.81 | डिझेल ₹98.49
- अमरावती – PETROL ₹113.10 | डिझेल ₹99.74
- औरंगाबाद – पेट्रोल ₹112.15 | डिझेल ₹98.80
- भंडारा – पेट्रोल ₹112.59 | डिझेल ₹99.24
- बीड – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83
- बुलढाणा – पेट्रोल ₹112.55 | डिझेल ₹99.22
- चंद्रपूर – पेट्रोल ₹111.82 | डिझेल ₹98.53
- धुळे – पेट्रोल ₹112.44 | डिझेल ₹99.09
- गडचिरोली – पेट्रोल ₹112.64 | डिझेल ₹99.30
- गोंदिया – पेट्रोल ₹113.11 | डिझेल ₹99.75
- ग्रेटर मुंबई – पेट्रोल ₹111.21 | डिझेल ₹97.83
- हिंगोली – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.82
- जळगाव – पेट्रोल ₹112.54 | डिझेल ₹99.17
- जालना – पेट्रोल ₹113.21 | डिझेल ₹99.87
- कोल्हापूर – पेट्रोल ₹112.17 | डिझेल ₹98.84
- लातूर – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83
- मुंबई – पेट्रोल ₹111.18 | डिझेल ₹97.83
- नागपूर – पेट्रोल ₹111.69 | डिझेल ₹98.38
- नांदेड – पेट्रोल ₹113.17 | डिझेल ₹99.83
- नंदुरबार – पेट्रोल ₹112.91 | डिझेल ₹99.53
- नाशिक – पेट्रोल ₹111.53 | डिझेल ₹98.21
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – पेट्रोल ₹112.28 | डिझेल ₹98.94
- पालघर – पेट्रोल ₹111.91 | डिझेल ₹98.53
- परभणी – पेट्रोल ₹113.16 | डिझेल ₹99.83
- पुणे – पेट्रोल ₹111.49 | डिझेल ₹98.15
- रायगड – पेट्रोल ₹111.70 | डिझेल ₹98.32
- रत्नागिरी – पेट्रोल ₹113.02 | डिझेल ₹99.61
- सांगली – पेट्रोल ₹111.69 | डिझेल ₹98.39
- सातारा – पेट्रोल ₹112.83 | डिझेल ₹99.45
- सिंधुदुर्ग – पेट्रोल ₹113.23 | डिझेल ₹99.88
- सोलापूर – पेट्रोल ₹111.98 | डिझेल ₹98.64
- ठाणे – पेट्रोल ₹111.25 | डिझेल ₹97.89
- वर्धा – पेट्रोल ₹112.17 | डिझेल ₹98.85
- वाशीम – पेट्रोल ₹112.58 | डिझेल ₹99.23
- यवतमाळ – पेट्रोल ₹112.14 | डिझेल ₹98.83
महाराष्ट्रातील CNG दर (१६ जून २०२६)
- अकोला – ₹99.53 प्रति किलो
- अमरावती – ₹99.78 प्रति किलो
- कोल्हापूर – ₹96.95 प्रति किलो
- बीड – ₹96.50 प्रति किलो
- जालना – ₹96.50 प्रति किलो
- पुणे – ₹96.50 प्रति किलो
- जळगाव – ₹96.20 प्रति किलो
- अहमदनगर – ₹95.50 प्रति किलो
- सांगली – ₹95.50 प्रति किलो
- सातारा – ₹95.50 प्रति किलो
- नंदुरबार – ₹94.64 प्रति किलो
- धुळे – ₹93.65 प्रति किलो
- नाशिक – ₹93.65 प्रति किलो
- औरंगाबाद – ₹93.00 प्रति किलो
- सोलापूर – ₹93.00 प्रति किलो
- भंडारा – ₹92.93 प्रति किलो
- नांदेड – ₹90.65 प्रति किलो
- परभणी – ₹90.65 प्रति किलो
- चंद्रपूर – ₹90.00 प्रति किलो
- वर्धा – ₹90.00 प्रति किलो
- गडचिरोली – ₹89.50 प्रति किलो
- गोंदिया – ₹89.50 प्रति किलो
- नागपूर – ₹88.90 प्रति किलो
- मुंबई – ₹86.00 प्रति किलो
- ठाणे – ₹86.00 प्रति किलो
- लातूर – ₹85.50 प्रति किलो
- धाराशिव (उस्मानाबाद) – ₹85.50 प्रति किलो
- रत्नागिरी – ₹85.50 प्रति किलो
- हिंगोली – ₹84.95 प्रति किलो
- वाशीम – ₹84.95 प्रति किलो
- यवतमाळ – ₹84.95 प्रति किलो
- रायगड – ₹84.00 प्रति किलो
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 प्रति किलो
- पालघर – ₹79.50 प्रति किलो
- अकोला: +₹5.28
- अमरावती: +₹5.28
- नंदुरबार: +₹4.69
- भंडारा: +₹3.43
जागतिक बाजारात काय घडत आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर अलीकडच्या दोन आठवड्यांतील नीचांकी पातळीवर आले होते. अमेरिका-इराण शांतता करारानंतर तेलपुरवठा सुरळीत होण्याची शक्यता वाढल्याने बाजारातील चिंता कमी झाली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे.
तथापि, जागतिक बाजारातील घसरणीचा फायदा भारतीय ग्राहकांना तात्काळ मिळेल का, याबाबत अद्याप स्पष्ट संकेत मिळालेले नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांना इंधनदर कपातीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.