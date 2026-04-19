  • Marathi News
  • Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 123 रुपये प्रति लिटर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा इंधनाचा भाव

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 123 रुपये प्रति लिटर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा इंधनाचा भाव

Petrol Diesel Price Today 19 April 2026: इंधन दरात हालचाल दिसून येत आहे. यामुळे सहाजिकच महागाईची तालावर सर्वसामान्य माणसावर आहे.   जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम दिसून येत आहे. चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेऊयात..  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 19, 2026, 11:57 AM IST
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 123 रुपये प्रति लिटर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा इंधनाचा भाव

What is Petrol Diesel Price Today 19 April 2026: 19 एप्रिल 2026 रोजी देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा थेट फटका इंधन दरांवर बसत आहे. आता जागतिक परिस्थितीचा परिणाम थेट आपल्या खिशावर पडत आहे. इंधन दरात हालचाल दिसून येत आहे. इंधनाचे दर वाढले की त्याचा सर्च गोष्टींवर परिणाम होतो. चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेऊयात... 

जागतिक परिस्थितीचा परिणाम

होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर निर्माण झालेल्या तणावामुळे तेल वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले.इराण, इस्रायल आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील तणावामुळे जागतिक बाजार अस्थिर झाला आहे. तरीही भारतात सध्या पुरवठा सुरळीत सुरू आहे, ही दिलासादायक बाब आहे.

खासगी कंपन्यांकडून दरवाढ

शेल इंडियाने एप्रिलच्या सुरुवातीलाच पेट्रोलमध्ये सुमारे ₹7.40 प्रति लिटर आणि डिझेलमध्ये तब्बल ₹25 प्रति लिटर वाढ केली.

  • पेट्रोल: ₹119.85 प्रति लिटर
  • डिझेल: ₹123 प्रति लिटर
  • उच्च दर्जाचे पेट्रोल: ₹129.85 प्रति लिटर
  • प्रीमियम डिझेल: ₹133 प्रति लिटर

तसेच नायरा एनर्जीने यापूर्वी पेट्रोलमध्ये ₹5 आणि डिझेलमध्ये ₹3 वाढ केली होती.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार

युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरल होता. संघर्षानंतर तो 100 डॉलरच्या पुढे गेला. मात्र सध्या पुन्हा किंमती 100 डॉलरच्या खाली आल्या आहेत. इराणकडून तेलवाहतूक मार्ग खुले करण्याचे संकेत मिळाल्याने किंमतींमध्ये काहीशी स्थिरता दिसत आहे.

शहरानुसार पेट्रोल दर (₹ प्रति लिटर)

  • नवी दिल्ली – ₹94.77
  • मुंबई – ₹103.54
  • कोलकाता – ₹105.41
  • चेन्नई – ₹100.84
  • बेंगळुरू – ₹102.92
  • हैदराबाद – ₹107.46
  • जयपूर – ₹104.94
  • लखनऊ – ₹94.73
  • पटना – ₹105.23
  • तिरुवनंतपुरम – ₹107.30

शहरानुसार डिझेल दर (₹ प्रति लिटर)

  • नवी दिल्ली – ₹87.67
  • मुंबई – ₹90.03
  • कोलकाता – ₹92.02
  • चेन्नई – ₹92.39
  • बेंगळुरू – ₹90.99
  • हैदराबाद – ₹95.70
  • जयपूर – ₹90.41
  • लखनऊ – ₹87.86
  • पटना – ₹91.49
  • तिरुवनंतपुरम – ₹96.18

महाराष्ट्रातील सीएनजी दर

महाराष्ट्रातही सीएनजीच्या किमती स्थिरतेकडे झुकताना दिसत आहेत. सध्या प्रमुख शहरांतील अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे:

  • मुंबई – सुमारे ₹76 ते ₹79 प्रति किलो
  • ठाणे / नवी मुंबई – ₹75 ते ₹78 प्रति किलो
  • पुणे – ₹79 ते ₹82 प्रति किलो
  • नाशिक – ₹82 ते ₹85 प्रति किलो

(दर स्थानिक वितरण कंपन्यांनुसार थोडेफार बदलू शकतात.)

सध्याच्या परिस्थितीत इंधन दरांमध्ये मोठी घसरण अपेक्षित नसून, जागतिक बाजारातील हालचालींवर पुढील दर अवलंबून राहतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर महागाईचा ताण कायम राहण्याची शक्यता आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

