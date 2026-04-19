Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 120 रुपये तर डिझेल 123 रुपये प्रति लिटर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचा इंधनाचा भाव

What is Petrol Diesel Price Today 19 April 2026: 19 एप्रिल 2026 रोजी देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा बदल पाहायला मिळत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून त्याचा थेट फटका इंधन दरांवर बसत आहे. आता जागतिक परिस्थितीचा परिणाम थेट आपल्या खिशावर पडत आहे. इंधन दरात हालचाल दिसून येत आहे. इंधनाचे दर वाढले की त्याचा सर्च गोष्टींवर परिणाम होतो. चला आजचे पेट्रोल-डिझेलचे दर जाणून घेऊयात...
होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गावर निर्माण झालेल्या तणावामुळे तेल वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले.इराण, इस्रायल आणि युनायटेड स्टेट्स यांच्यातील तणावामुळे जागतिक बाजार अस्थिर झाला आहे. तरीही भारतात सध्या पुरवठा सुरळीत सुरू आहे, ही दिलासादायक बाब आहे.
शेल इंडियाने एप्रिलच्या सुरुवातीलाच पेट्रोलमध्ये सुमारे ₹7.40 प्रति लिटर आणि डिझेलमध्ये तब्बल ₹25 प्रति लिटर वाढ केली.
तसेच नायरा एनर्जीने यापूर्वी पेट्रोलमध्ये ₹5 आणि डिझेलमध्ये ₹3 वाढ केली होती.
युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरल होता. संघर्षानंतर तो 100 डॉलरच्या पुढे गेला. मात्र सध्या पुन्हा किंमती 100 डॉलरच्या खाली आल्या आहेत. इराणकडून तेलवाहतूक मार्ग खुले करण्याचे संकेत मिळाल्याने किंमतींमध्ये काहीशी स्थिरता दिसत आहे.
महाराष्ट्रातही सीएनजीच्या किमती स्थिरतेकडे झुकताना दिसत आहेत. सध्या प्रमुख शहरांतील अंदाजे दर पुढीलप्रमाणे:
(दर स्थानिक वितरण कंपन्यांनुसार थोडेफार बदलू शकतात.)
सध्याच्या परिस्थितीत इंधन दरांमध्ये मोठी घसरण अपेक्षित नसून, जागतिक बाजारातील हालचालींवर पुढील दर अवलंबून राहतील. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर महागाईचा ताण कायम राहण्याची शक्यता आहे.