/Petrol Diesel Price Today : 2 जूनला पुन्हा बदलले पेट्रोल-डिझेलचे दर? मुंबईसह महाराष्ट्रातील दरांची यादी

Petrol Diesel Price : देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर करण्यात आले आहेत. तेल कंपन्यांनी २ जून २०२६ रोजी इंधनाच्या दरात कोणताही बदल केलेला नाही. यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे. तथापि, गेल्या काही आठवड्यांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अनेक वेळा वाढ झाली असून, त्यामुळे दर वाढले आहेत.
दिल्ली आणि मुंबईसह प्रमुख शहरांमध्ये दर काय आहेत? आज दिल्लीत पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 87.67 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. मुंबईत पेट्रोल 103.50 रुपये आणि डिझेल 90.30 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे. कोलकातामध्ये पेट्रोल 105.41 रुपये आणि डिझेल 92.20 रुपये प्रति लिटर दराने नोंदवले गेले. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर का कमी होत नाहीत? आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होतो.
कर, वाहतूक खर्च आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यांचाही इंधनाच्या दरांवर परिणाम होतो. तेल कंपन्यांनी अलीकडच्या काळात अनेक वेळा दर वाढवले आहेत, परंतु असे असूनही कंपन्यांवर दबाव कायम आहे. तुमच्या शहरातील दर अशा प्रकारे तपासा जर तुम्हाला तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीनतम दर जाणून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही तेल कंपन्यांच्या वेबसाइट्स, मोबाईल ॲप्स किंवा एसएमएस सेवांचा वापर करू शकता. दर दररोज सकाळी अपडेट केले जातात.
आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होत असतो. याशिवाय, कर, वाहतूक खर्च आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यांचाही इंधनाच्या किमतींवर परिणाम होतो. तेल कंपन्यांनी गेल्या काही दिवसांत अनेक वेळा दर वाढवले आहेत, परंतु त्यांच्यावरील दबाव कायम आहे. तुमच्या शहरातील दर अशा प्रकारे तपासा जर तुम्हाला तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीनतम दर जाणून घ्यायचे असतील, तर तुम्ही तेल कंपन्यांच्या वेबसाइट्स, मोबाईल ॲप्स किंवा एसएमएस सेवांचा वापर करू शकता. दर दररोज सकाळी अद्ययावत केले जातात.