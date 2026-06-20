Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Petrol Diesel Price Today: महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे सर्वाधिक आणि सर्वात कमी दर कुठे आहेत? जाणून घ्या आजचे भाव

Petrol Diesel Price Today: महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे सर्वाधिक आणि सर्वात कमी दर कुठे आहेत? जाणून घ्या आजचे भाव

Petrol Diesel Price Today 20 June 2026: सरकारचे नवीन निर्णय आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार यांच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर काय आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात.. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 20, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:25 AM IST
Petrol Diesel Price Today: महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे सर्वाधिक आणि सर्वात कमी दर कुठे आहेत? जाणून घ्या आजचे भाव

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे सर्वाधिक आणि सर्वात
Petrol Diesel Price Today10 min ago
2
Nasrapur14 min ago
3
railway52 min ago
4
rain53 min ago
5
gold rate1 hr ago