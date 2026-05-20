/Petrol-Diesel Price 20 May: पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ? जाणून घ्या आजचे महाराष्ट्रातील पेट्रोल-डिझेलचे दर

Petrol, Diesel Prices Today, May 20: आज, 20 मे रोजी देशभरात आणि महाराष्ट्रातीलप्रत्येक शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दर काय आहेत हे अजनून घ्या.
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये पुन्हा एकदा बाजारात हालचाल पाहायला मिळत आहे. 20 मे रोजी देशभरात इंधनाच्या किमती जवळपास स्थिर राहिल्या असल्या तरी याआधी मंगळवारी सरकारी तेल कंपन्यांनी जवळपास 90 पैसे प्रति लिटरपर्यंत दरवाढ केली होती. जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींचा परिणाम आता थेट पेट्रोल आणि डिझेलवर दिसू लागला आहे. अहवालानुसार, सलग दरवाढीमुळे एका आठवड्यात इंधनाचे दर दोन वेळा वाढले आहेत. विशेष म्हणजे 15 मे रोजी पेट्रोल-डिझेलमध्ये सुमारे 3 रुपये प्रति लिटरची मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर अधिक भार पडत आहे.
दिल्लीमध्ये पेट्रोलचा दर वाढून सुमारे ₹98.64 प्रति लिटर झाला आहे, तर डिझेलचा दर ₹91.58 प्रति लिटरपर्यंत पोहोचला आहे. स्थानिक कर (VAT) आणि वाहतूक खर्चामुळे शहरानुसार दरांमध्ये फरक दिसतो.
सध्या जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, मिडल ईस्टमधील तणाव आणि पुरवठा साखळीवरील दबाव यामुळे इंधन दरांमध्ये पुढील काळात आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.