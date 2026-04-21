Petrol Diesel Price Today: तेलाच्या किमतीत मोठे बदल! जाणून घ्या महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर

Petrol Diesel Price CNG Today 21th April 2026: 21 एप्रिल रोजी पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर झाले असून जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या हालचालींचा थेट परिणाम देशांतर्गत किमतींवर होताना दिसतो आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कधी दर घसरतात तर कधी अचानक वाढतात, त्यामुळे इंधन बाजार अस्थिर राहिला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली केल्याच्या बातमीनंतर दर काही प्रमाणात कमी झाले होते. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानंतर पुन्हा तणाव निर्माण होऊन दरात वाढ झाली. सध्या WTI क्रूड ऑइल सुमारे 86.63 डॉलर प्रति बॅरल तर ब्रेंट क्रूड 95.09 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास आहे.
यापूर्वी, अमेरिकेच्या सतत वाढणाऱ्या मागण्या आणि धमक्यांपुढे झुकणार नाही असे सांगून, इराणने सोमवारी पाकिस्तानात होणाऱ्या अमेरिका-इराण चर्चेतून माघार घेतली होती. या सर्व घडामोडींनंतर दोन्ही देशांमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला आहे. आता ८ एप्रिल रोजी सुरू झालेला शस्त्रसंधी उद्या २२ एप्रिल रोजी संपणार आहे. इराणने चर्चेतून माघार घेतल्याने संतप्त झालेल्या ट्रम्प यांनी म्हटले की, जर मंगळवारी संध्याकाळी कोणताही करार न होता शस्त्रसंधी संपली, तर खूप बॉम्बस्फोट होईल.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये थेट परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अलीकडील वाढीचा तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम झाला. हे व्यवस्थापित करण्यासाठी, सरकारने उत्पादन शुल्क कमी करून तेल कंपन्यांवरील दबाव कमी केला, ज्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळाला. जर कच्च्या तेलाच्या किमती दीर्घकाळासाठी १०० डॉलरच्या आसपास राहिल्या, तर त्याचा परिणाम सर्वसामान्य माणसाला जाणवू शकतो. चला आजचा देशातील प्रमुख शहरांतील तसेच महाराष्ट्रातील मुख्य शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचा आणि CNG चा दर जाणून घेऊयात...
एकंदर पाहता, जागतिक घडामोडींमुळे इंधन दरांमध्ये पुढील काळातही चढ-उतार सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्या शहरातील दर वेळोवेळी तपासणे महत्त्वाचे आहे.