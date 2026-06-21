/Petrol-Diesel Rate: विकेंडला पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर? राज्यातील तुमच्या शहरातील ताजे दर काय? जाणून घ्या

Petrol-Diesel Rate on 21 June 2026: २१ जून: देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये आज कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. काल जे दर होते, तेच आजही कायम आहेत. इंधनाच्या किंमतींमध्ये शेवटचा बदल गेल्या महिन्याच्या २५ तारखेला झाला होता. त्यानंतर दर स्थिर आहेत. भारतातील सरकारी तेल कंपन्या दररोज सकाळी ६ वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर करतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा विनिमय दर यांचा विचार करून इंधनाचे दर निश्चित केले जातात.
देशात सर्वात स्वस्त पेट्रोल-डिझेल कुठे?
अंडमान-निकोबारमधील पोर्ट ब्लेअर येथे देशातील सर्वात स्वस्त पेट्रोल आणि डिझेल उपलब्ध आहे. येथे पेट्रोल सुमारे ₹88.66 प्रति लिटर, तर डिझेल ₹84.56 प्रति लिटर दराने विकले जाते. कमी व्हॅटमुळे येथील दर तुलनेने कमी आहेत. याउलट, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर ₹117 च्या पुढे आहेत, तर डिझेलही ₹105 प्रति लिटरपेक्षा महाग आहे. या राज्यांमध्ये आकारला जाणारा जास्त व्हॅट, रोड सेस आणि इतर कर यामुळे इंधनाच्या किंमती वाढतात.
घरबसल्या कसे जाणून घ्याल दर?
तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे अद्ययावत दर मोबाईलवरून एसएमएसद्वारेही तपासता येतात.
इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहकांनी RSP <स्पेस> डीलर कोड असा संदेश 9224992249 या क्रमांकावर पाठवावा.
भारत पेट्रोलियम (BPCL) ग्राहकांनी RSP <स्पेस> डीलर कोड असा संदेश 9223112222 या क्रमांकावर पाठवावा.
महाराष्ट्रातील पेट्रोलचे दर (₹/लिटर)
- अहमदनगर – ₹112.50 (+0.38)
- अकोला – ₹112.14 (-0.06)
- अमरावती – ₹112.55 (-0.23)
- औरंगाबाद – ₹113.08 (+0.08)
- भंडारा – ₹112.59 (+0.03)
- बीड – ₹113.18 (+0.07)
- बुलढाणा – ₹112.51 (-0.04)
- चंद्रपूर – ₹111.82 (-0.77)
- धुळे – ₹112.24 (+0.54)
- गडचिरोली – ₹112.91 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹113.11 (+0.16)
- ग्रेटर मुंबई – ₹111.36 (+0.15)
- हिंगोली – ₹113.17 (+0.09)
- जळगाव – ₹112.86 (-0.31)
- जालना – ₹113.18 (-0.03)
- कोल्हापूर – ₹112.09 (-0.48)
- लातूर – ₹112.85 (-0.30)
- मुंबई – ₹111.21 (+0.03)
- नागपूर – ₹112.10 (+0.41)
- नांदेड – ₹113.17 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹112.64 (-0.07)
- नाशिक – ₹112.02 (-0.42)
- उस्मानाबाद – ₹113.02 (बदल नाही)
- पालघर – ₹112.00 (बदल नाही)
- परभणी – ₹113.17 (-0.01)
- पुणे – ₹111.71 (-0.26)
- रायगड – ₹111.46 (-0.39)
- रत्नागिरी – ₹113.13 (-0.04)
- सांगली – ₹112.74 (+0.52)
- सातारा – ₹112.73 (+0.76)
- सिंधुदुर्ग – ₹113.17 (-0.06)
- सोलापूर – ₹112.64 (+0.66)
- ठाणे – ₹111.79 (+0.54)
- वर्धा – ₹111.85 (-0.32)
- वाशीम – ₹112.58 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹113.17 (+1.03)
महाराष्ट्रातील डिझेलचे दर (₹/लिटर)
- अहमदनगर – ₹99.15 (+0.38)
- अकोला – ₹98.82 (-0.06)
- अमरावती – ₹99.21 (-0.23)
- औरंगाबाद – ₹99.68 (+0.06)
- भंडारा – ₹99.24 (+0.03)
- बीड – ₹99.79 (+0.06)
- बुलढाणा – ₹99.16 (-0.06)
- चंद्रपूर – ₹98.53 (-0.74)
- धुळे – ₹98.90 (+0.54)
- गडचिरोली – ₹99.57 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹99.75 (+0.17)
- ग्रेटर मुंबई – ₹98.00 (+0.17)
- हिंगोली – ₹99.83 (+0.12)
- जळगाव – ₹99.51 (-0.33)
- जालना – ₹99.83 (-0.04)
- कोल्हापूर – ₹98.76 (-0.47)
- लातूर – ₹99.48 (-0.29)
- मुंबई – ₹97.83 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹98.78 (+0.40)
- नांदेड – ₹99.83 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹99.28 (-0.06)
- नाशिक – ₹98.66 (-0.41)
- उस्मानाबाद – ₹99.65 (बदल नाही)
- पालघर – ₹98.62 (बदल नाही)
- परभणी – ₹99.83 (-0.01)
- पुणे – ₹98.37 (-0.24)
- रायगड – ₹98.11 (-0.37)
- रत्नागिरी – ₹99.77 (-0.06)
- सांगली – ₹99.38 (+0.49)
- सातारा – ₹99.34 (+0.71)
- सिंधुदुर्ग – ₹99.84 (-0.04)
- सोलापूर – ₹99.28 (+0.64)
- ठाणे – ₹98.41 (+0.52)
- वर्धा – ₹98.53 (-0.32)
- वाशीम – ₹99.23 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹99.83 (+1.00)
सीएनजी दरांमध्ये काही शहरांत वाढ
महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये सीएनजीच्या दरांमध्ये वाढ नोंदवण्यात आली आहे. मुंबई आणि ठाणे येथे सीएनजीचा दर ₹86 प्रति किलो असून पुण्यात तो ₹96.50 प्रति किलो आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, सांगली आणि सातारा येथे अलीकडेच सीएनजीच्या दरांत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रातील CNG दर (₹/किलो)
- अहमदनगर – ₹103.02 (+7.52)
- अकोला – ₹99.53 (+5.28)
- अमरावती – ₹99.78 (+5.28)
- औरंगाबाद – ₹103.02 (+10.02)
- भंडारा – ₹92.93 (+3.43)
- बीड – ₹96.50 (बदल नाही)
- चंद्रपूर – ₹90.00 (बदल नाही)
- धुळे – ₹93.65 (बदल नाही)
- गडचिरोली – ₹89.50 (बदल नाही)
- गोंदिया – ₹89.50 (बदल नाही)
- हिंगोली – ₹84.95 (बदल नाही)
- जळगाव – ₹96.50 (+0.30)
- जालना – ₹96.50 (बदल नाही)
- कोल्हापूर – ₹96.95 (बदल नाही)
- लातूर – ₹85.50 (बदल नाही)
- मुंबई – ₹86.00 (बदल नाही)
- नागपूर – ₹88.90 (बदल नाही)
- नांदेड – ₹90.65 (बदल नाही)
- नंदुरबार – ₹94.64 (+4.69)
- नाशिक – ₹93.65 (बदल नाही)
- उस्मानाबाद – ₹85.50 (बदल नाही)
- पालघर – ₹79.50 (बदल नाही)
- परभणी – ₹90.65 (बदल नाही)
- पुणे – ₹96.50 (बदल नाही)
- रायगड – ₹84.00 (बदल नाही)
- रत्नागिरी – ₹85.50 (बदल नाही)
- सांगली – ₹103.02 (+7.52)
- सातारा – ₹103.02 (+7.52)
- सिंधुदुर्ग – ₹83.65 (बदल नाही)
- सोलापूर – ₹93.00 (बदल नाही)
- ठाणे – ₹86.00 (बदल नाही)
- वर्धा – ₹90.00 (बदल नाही)
- वाशीम – ₹84.95 (बदल नाही)
- यवतमाळ – ₹84.95 (बदल नाही)
सर्वात स्वस्त CNG: पालघर – ₹79.50 प्रति किलो
सर्वात महाग CNG: अहमदनगर, औरंगाबाद, सांगली आणि सातारा – ₹103.02 प्रति किलो